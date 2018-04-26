Отделения «Почты России» не будут работать 1 и 9 мая, кроме головных в Москве и Санкт-Петербурге

«1 и 9 мая 2018 г. в круглосуточном режиме продолжат работать почтовые отделения Москвы (ул. Мясницкая, д. 26) и Санкт-Петербурга (ул. Почтамтская, д. 9А). Для остальных почтовых отделений страны эти дни объявлены выходными. 1 и 9 мая 2018 г. обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется», — говорится в сообщении.

Также, в соответствии с производственным календарем 2018 г., в субботу 28 апреля почтовые отделения всех классов будут работать по графику понедельника с сокращением рабочего дня на один час, а в понедельник 30 апреля — по графику субботы. 30 апреля московские отделения 107241 (ул. Уральская, д. 1) и 121099 (Смоленская площадь, д. 13/21) работают до 21:00. 2 мая отделения «Почты России» будут работать в соответствии с графиком воскресенья. Отделения Москва 107241 и Москва 121099 будут открыты с 8:00. 3 мая все отделения возобновят работу в обычном режиме.

Уточняется, что в предпраздничный день 8 мая почтовые отделения работают по установленному графику с сокращением продолжительности работы на один час. Отделения Москвы 107241 и 121099 в этот день работают до 21:00. 10 мая 2018 г. почтовые отделения будут работать по установленному графику. Отделения Москва 107241 и Москва 121099 будут открыты с 8:00.