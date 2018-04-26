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Отделения «Почты России» не будут работать 1 и 9 мая, кроме головных в Москве и Санкт-Петербурге
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Отделения «Почты России» не будут работать 1 и 9 мая, кроме головных в Москве и Санкт-Петербурге 

Агентство «Москва» 1 час назад
«1 и 9 мая 2018 г. в круглосуточном режиме продолжат работать почтовые отделения Москвы (ул. Мясницкая, д. 26) и Санкт-Петербурга (ул. Почтамтская, д. 9А). Для остальных почтовых отделений страны эти дни объявлены выходными. 1 и 9 мая 2018 г. обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется», — говорится в сообщении.
Также, в соответствии с производственным календарем 2018 г., в субботу 28 апреля почтовые отделения всех классов будут работать по графику понедельника с сокращением рабочего дня на один час, а в понедельник 30 апреля — по графику субботы. 30 апреля московские отделения 107241 (ул. Уральская, д. 1) и 121099 (Смоленская площадь, д. 13/21) работают до 21:00. 2 мая отделения «Почты России» будут работать в соответствии с графиком воскресенья. Отделения Москва 107241 и Москва 121099 будут открыты с 8:00. 3 мая все отделения возобновят работу в обычном режиме.
Уточняется, что в предпраздничный день 8 мая почтовые отделения работают по установленному графику с сокращением продолжительности работы на один час. Отделения Москвы 107241 и 121099 в этот день работают до 21:00. 10 мая 2018 г. почтовые отделения будут работать по установленному графику. Отделения Москва 107241 и Москва 121099 будут открыты с 8:00.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе. Пользователи мобильного приложения «Почты России» могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение «Почты России» доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.
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