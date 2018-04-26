Ямальский спикер на Совете законодателей страны обсудит контроль качества медпомощи

На заседании совета запланировано рассмотрение вопросов законодательного обеспечения контроля качества оказания медицинской помощи. Кроме того, участники обсудят тему развития цифровой экономики в регионах, — сообщает пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО

«Вопросы, внесенные на обсуждение законодателей, актуальны и важны для Ямала. В округе спектр возможностей медицинских услуг за последнее время расширился. В сферу медобслуживания населения внедряются современные технологии. Соответственно, правовые механизмы контроля за качеством услуг также должны обновляться и совершенствоваться. Соблюдая такую тенденцию, все применяемые новшества будут более чем оправдывать ожидания граждан от современной медицины. В медицине высокое качество услуг должно быть в приоритете, — прокомментировал предстоящее событие Сергей Ямкин. — Что касается темы развития цифровой экономики в регионе, округ и в этом вопросе не стоит на месте. Данная отрасль, безусловно, требует законодательного регулирования. Уверен, что цифровая экономика в скором времени затронет практически все сферы жизнедеятельности. Мы отслеживаем последние разработки в области создания единого цифрового пространства, изучаем лучшие мировые практики для того, чтобы в дальнейшем все это адаптировать под наш регион».

Также завтра с участием спикера окружного парламента состоится заседание комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, где будут подняты вопросы совершенствования законодательной базы системы сельскохозяйственного страхования, повышения роли субъектов в реализации механизма льготного кредитования при формировании реестров потенциальных заемщиков. На обсуждение членов комиссии внесена и тема совершенствования законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения для вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков и невостребованных земельных долей.