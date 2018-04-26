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Ямальский спикер на Совете законодателей страны обсудит контроль качества медпомощи
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Ямальский спикер на Совете законодателей страны обсудит контроль качества медпомощи 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Завтра, 27 апреля в Санкт-Петербурге спикер окружного парламента, член комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии Сергей Ямкин примет участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Мероприятие пройдет при участии представителей региональных законодательных органов, профильных комитетов Государственной Думы, Совета Федерации и комиссий Совета законодателей.
На заседании совета запланировано рассмотрение вопросов законодательного обеспечения контроля качества оказания медицинской помощи. Кроме того, участники обсудят тему развития цифровой экономики в регионах, — сообщает пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО.
«Вопросы, внесенные на обсуждение законодателей, актуальны и важны для Ямала. В округе спектр возможностей медицинских услуг за последнее время расширился. В сферу медобслуживания населения внедряются современные технологии. Соответственно, правовые механизмы контроля за качеством услуг также должны обновляться и совершенствоваться. Соблюдая такую тенденцию, все применяемые новшества будут более чем оправдывать ожидания граждан от современной медицины. В медицине высокое качество услуг должно быть в приоритете, — прокомментировал предстоящее событие Сергей Ямкин. — Что касается темы развития цифровой экономики в регионе, округ и в этом вопросе не стоит на месте. Данная отрасль, безусловно, требует законодательного регулирования. Уверен, что цифровая экономика в скором времени затронет практически все сферы жизнедеятельности. Мы отслеживаем последние разработки в области создания единого цифрового пространства, изучаем лучшие мировые практики для того, чтобы в дальнейшем все это адаптировать под наш регион».
Также завтра с участием спикера окружного парламента состоится заседание комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, где будут подняты вопросы совершенствования законодательной базы системы сельскохозяйственного страхования, повышения роли субъектов в реализации механизма льготного кредитования при формировании реестров потенциальных заемщиков. На обсуждение членов комиссии внесена и тема совершенствования законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения для вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков и невостребованных земельных долей.
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