Как сделать коррупцию бессмысленным занятием

Санкт-Петербурге 27 апреля пройдёт заседание Совета законодателей. По традиции в работе структуры примет участие Президент России. Глава государства планирует обсудить с руководством палат российского парламента и спикерами региональных заксобраний довольно широкий круг проблем, связанных с реализацией Послания Президента Федеральному Собранию. Это противодействие коррупции, вопросы торговли и импортозамещения, совершенствование парламентского контроля на разных уровнях законодательной власти, законотворчество в сфере государственной региональной политики.

Наказание для коррупционеров неотвратимо

Глава государства уже не первый год встречается с законотворцами в рамках Совета законодателей. Здесь закладывается база для всей последующей работы над нормативными актами. В прошлом году по предложению Владимира Путина решено максимально использовать формат ооргана для более выверенной работы с региональными инициативами.

Общение парламентариев с президентом позволяет чётче настраивать правовые механизмы для решения наиболее острых проблем. Одна из них — необходимость преодолеть коррупцию, тормозящую решение множества государственных задач. Не случайно один из первых законопроектов, который российский лидер внёс в Госдуму сразу после прошедших выборов, представляет собой пакет антикоррупционных поправок в законодательство.

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сказал « Парламентской газете », что сегодня формируются правила, при которых взяточничество не только преследуется через расследования, проверки и соответствующие судебные решения, но и вовсе теряет смысл. «Создаются условия реальной неотвратимости наказания, при которых быть коррупционером опасно», — пояснил депутат.

Антикоррупционная тема будет обсуждаться не только на встрече с президентом. В повестку заседания Президиума Совета законодателей включён вопрос о борьбе с преступ­лениями экономической направленности. Кроме того, парламентарии обсудят наболевшие проблемы в страховании сельскохозяйственных рисков, качество медицинской помощи, развитие цифровой экономики в субъектах Федерации.

Как работает Совет законодателей?

Совет законодателей при Федеральном Собрании был создан в мае 2012 года по инициативе Совета Федерации и Государственной Думы и ряда региональных заксобраний. До этого аналогичные структуры, занимавшиеся координацией деятельности федерального и региональных парламентов, работали отдельно в каждой из палат парламента. Решение объединить эти структуры в единый Совет законодателей во многом было продиктовано необходимостью более эффективного взаимодействия законотворцев всех уровней.

Вячеслав Володин. В Совет законодателей входят спикеры Совета Федерации и Госдумы, их заместители, а также главы региональных законодательных собраний. Возглавляют Совет председатели обеих палат Федерального Собрания. В настоящее время его сопредседателями являются Валентина Матвиенко

Для обеспечения непрерывной деятельности Совета, а также для подготовки и реализации принимаемых органом решений сформирован Президиум, в который входят спикеры обеих палат парламента, их заместители и руководители 15 региональных заксобраний. Кроме того, в Совете созданы постоянно действующие рабочие органы — комиссии.

Совет законодателей стал важнейшей площадкой для выработки согласованных позиций федеральных и региональных властей. На его рассмотрение региональными парламентариями было внесено более тысячи законодательных инициатив, охватывающих различные сферы нашей жизни. Только в минувшем году количество законопроектов, рассмотренных советом, увеличилось вдвое. При этом доля региональных инициатив, проходящих через экспертизу Совета законодателей, выросла с 11 процентов до 40 процентов.

Традиционными стали встречи членов Совета законодателей с Президентом России. Они проходят в Таврическом дворце Санкт-Петербурга и приурочены ко Дню российского парламентаризма — 27 апреля.