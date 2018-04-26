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На юге Волгограда жители девятиэтажки 2 года живут без лифта
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На юге Волгограда жители девятиэтажки 2 года живут без лифта 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Жильцы двух подъездов девятиэтажного дома №2, расположенного на улице Штурманской в Красноармейском районе Волгограда уже более двух лет не могут воспользоваться лифтами из-за того, что те сломаны.
Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев, при проведении техобслуживания работа лифтов в апреле 2016 года была приостановлена из-за невозможности их дальнейшей эксплуатации. Жильцы заявили, что готовы на условиях долевого софинансирования принять участие в их ремонте. Но из-за несогласованности действий между муниципальными и региональным властными структурами восстановление оборудования сорвалось.
В 2017 году планировалась замена лифтов по специальной программе, но «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» не уложился в сроки согласования документации с подрядной организацией ООО «Лендстрой». Из-за этого заключенный договор расторгли. В результате пуск лифтов вместо запланированной даты 1 марта 2018 года перенесли на осень.
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