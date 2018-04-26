Бывший мэр Волгограда упрекнул губернатора в уничтожении малого бизнеса 

Бывший вице-премьер правительства Волгоградской области, экс-спикер областной думы и последний избранный мэр Волгограда Роман Гребенников считает, что в регионе ухудшилось состояние малого бизнеса из-за действий губернатора Андрея Бочарова и его команды. Политик опубликовал в соцсетях новостной сообщение одного из местных СМИ, в котором приведены данные о снижении за последние месяцы числа индивидуальных предпринимателей на несколько сотен. «Спасибо» Бочарову и Ко. Люди бросают бизнес», — написал он.
Для «ФедералПресс» Гребенников пояснил свою позицию, отметив, что, по его «оценочному суждению», малый бизнес в регионе «иногда осмысленно, иногда бессмысленно убивают». «Программы поддержки бизнеса фактически свернуты, налоговых послаблений, с моей точки зрения, как таковых нет, если не считать какие-то экзотические виды деятельности», — отметил Гребеннников. Он также вспомнил массовый снос ларьков и павильонов в 2017 году. «Чуть ли не две тысячи обхъектов уничтожили под соусом подготовки к чемпионату (мира по футболу — прим. „ФедералПресс“, а по сути провели передел рынка розничной торговли. Уничтожают наших транспортников, которых обвиняют бог знает в чем, а вот пришлая компания „Питер-авто“, конечно, самая лучшая. И так далее», — подытожил Гребенников.