Жителям Курганской области следует опасаться лис, енотовидных и обычных собак

За январь-март 2018 года в медицинские учреждения области по поводу укусов животных обратились 452 человека. В 2017 году, для сравнения, за этот же период пострадало 560 человек.

От нападения диких животных пострадали 6 зауральцев. При этом, по данным областного Роспотребнадзора , наибольшую опасность по бешенству среди зверей в Курганской области представляют лисы и енотовидные собаки. Так, по данным ветеринарной службы Курганской области за январь-март 2018 года, подтверждено бешенство у одной лисы и одной енотовидной собаки из 20 проверенных зверей. Из домашних животных основными носителями и переносчиками бешенства, как и в целом по России , являются собаки.

— Всем пострадавшим лицам оказана своевременная антирабическая помощь. Профилактическое лечение назначалось всем пострадавшим от укусов или ослюнения, — сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Курганской области.

Карантин по бешенству животных в Зауралье был установлен на территории села Глядянское Глядянского сельсовета Притобольного района и села Басковское Басковского сельсовета Макушинского района.

— В Басковском дикая лиса забежала в частное подворье, покусала дворовую собаку и была убита хозяином подворья, — поясняют в пресс-службе ведомства.

Несмотря на то что среди населения Курганской области случаи бешенства не регистрировались с 1988 года, для дальнейшей профилактики заболевания необходимо соблюдать следующие правила:

приобретать животных только в специализированных организациях и проверять наличие ветеринарного освидетельствования;

обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;

избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;

не забивать и не уничтожать самостоятельно павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;

незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.