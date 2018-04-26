«…Выхватить из лап вечности». Египтолог — об истоках цивилизации

Откуда о подробностях жизни древних египтян узнают археологи, рассказал накануне в СурГУ, в «Сургутском лектории», египтолог Максим Лебедев

«Очень рано я понял, что важно изучать историю, — делится к.и.н., старший научный сотрудник РАН Максим Лебедев. — Мой отец мечтал стать археологом, этого не случилось, но дома всегда было много научно-популярной и приключенческой литературы, и во мне росла уверенность, что стану археологом, чтобы что-то интересное находить и иметь возможность потрогать руками, так и случилось. В своей первой экспедиции, когда прошло примерно две недели, прежде чем смог оторваться от надписей и изображений в египетской гробнице и понять, что вообще-то прямо передо мной — пирамиды, то есть свершилось то, чего всегда и хотелось. Древний Египет — исток нашей цивилизации, и мало кто осознает, что его жители создали этот мир, в котором мы сейчас живем, ведь древнегреческая цивилизация, которая является основой нашей современной европейской, в значительной степени выросла из древневосточной цивилизации, в том числе из египетской цивилизации. Например, буква «ш» кириллицы была заимствована не из древнегреческого, а из коптского (языка древних египтян, — прим.авт.)».

Куда отправляли души царей древнего Египта

Российская археологическая экспедиция постоянно работает в Гизе с 1996 года. А первые раскопки в Египте, организованные Академией наук СССР, состоялись в Нубии в 1960-е годы. О строительстве пирамид и их предназначении есть много мифов, то ли они — «аппарат» по отправке усопших царей к богам, их породивших, то ли «лестница» к звездам. Какое значение они имели на самом деле?

«Всего известно пока 119 пирамид. Но их может быть гораздо больше, многие, наверняка, еще не найдены до сих пор. Египтяне верили, что их цари связывают этот мир и мир предков, — объясняет Максим Лебедев. — Только цари умели познавать волю богов и доносить до них чаяния своего народа, только благодаря царям поддерживался миропорядок. И он должен сохраняться, поэтому и надо отправлять души царей на небеса или «за горизонт», когда царь переходит в «тот мир».

В Египте в древности существовал не только культ царей, но и культ предков. Усопших почитали, им жертвовали ценности, разговаривали с ними и … писали письма, чтобы решить свои наболевшие проблемы. Чтобы привлечь дух для прочтения письма — готовили ему «вкусные» дары и подношения.

«В III тыс. до.н.э. считалось, что духи великих или выдающихся людей могли помочь в решении проблем, таких как отсутствие беременности, болезнь или плохие соседи. Известен также случай о том, как египтянин написал письмо своей ушедшей в мир иной жене с трогательной просьбой: оставить его в покое и перестать являться ему во сне», — рассказал египтолог во время лекции.

Кто владел тайнами магии в древнем Египте?

Археологи узнают много ценной информации из письменных и изобразительных источников — барельефов, настенной живописи и папирусов. Например, о том, что в мировоззрении древних египтян магия занимала важное место.

«Древние люди, и в том числе египтяне, порой считали магию гораздо более эффективным средством воздействовать на объективную реальность, чем физические действия», — говорит Максим Лебедев. — Есть пример, когда магия использовалась, чтобы извести царя и поставить на его место другого. Так поступили жены Рамсеса III. Для этого они закапывали его вещи и небольшие фигурки вокруг царского дворца и читали там магические заклинания. Судя по всему, задуманное удалось. Специалистов в области ритуальной магии называли хери-сешета, то есть «те, кто над тайной или тайными предметами». Но применялась не только зловредная магия. Все медицинские действия — лечение при помощи снадобий — сопровождались магическими действиями, чтением заклинаний и прочим. Историки узнают о таких подробностях, в основном, из папирусов II и I тыс. до н.э. Но не все, что находят на раскопках, развалинах и в гробницах удается сразу понять. Есть мечта об определенном инсайте, чтобы почувствовать себя на месте тех людей».

Почему в Сибири в древности не писали писем?

В III тыс. до н.э. в Египте строили пирамиды, а на территории Сибири в те далекие времена так и не появились письменные культуры. Поэтому и нет древних надписей и изображений, как в Египте, и современных югорчане не могут в полной мере узнать мысли «местных» древних людей.

«Как правило, письменность появляется в сложноорганизованных обществах, когда есть потребность в учете и передаче информации, многие даже крупные средневековые государства, например, Тюркский каганат, не всегда использовали сложные тексты. Территория нашей страны не исключение. Есть такие примеры и в Европе», — считает ученый.

Но и в Египте сейчас разрушаются многие древние изображения и надписи, и археологи очень хотят «выхватить исчезающие артефакты –особенно имена древних людей -из лап вечности».

Справка

Около 1,5 тонн в среднем весили блоки для строительства пирамиды Хуфу, всего понадобилось -2 млн 300 тысяч таких блоков.