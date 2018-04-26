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Обслуживание льготных карт «Стрелка» станет доступным во всех МФЦ Подмосковья до июля
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Обслуживание льготных карт «Стрелка» станет доступным во всех МФЦ Подмосковья до июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
В I полугодии 2018 г. во всех центрах госуслуг Подмосковья станет доступным обслуживание льготных карт «Стрелка» для пенсионеров и школьников. Об этом на круглом столе в Мособлдуме сообщил замминистра транспорта Московской области Святослав Иванов.
«Мы запускаем обслуживание льготных карт — для пенсионеров, школьников и учащихся сельской местности — через МФЦ Московской области. Ранее эту услугу оказывал Мострансавто. Не все точки Мострансавто удобны для населения, потому что большинство находится на предприятиях. МФЦ имеют близкую доступность для населения. В I полугодии 2018 г. мы запустим это повсеместно», — сказал С. Иванов.
Он отметил, что заявку можно будет подать на сайте госуслуг, затем пользователь приходит в назначенный день в удобное ему МФЦ и получает карту. С. Иванов добавил, что на текущий момент ряд МФЦ уже выполняет эту функцию.
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