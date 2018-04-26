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Мэрия Ижевска пока не приняла решение о продаже Дома архитектора
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Мэрия Ижевска пока не приняла решение о продаже Дома архитектора 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В администрации Ижевска пока не приняли окончательного решения о продаже Дома архтектора. Напомним, что первыми забили тревогу прльзователи Сети. В пресс-службе мэрии пояснили, что между управлением имущественных отношений горадминистрации и Союзом архитекторов России был заключен договор аренды на это помещение сроком на три года. При этом арендатор плату вносил не всегда: к моменту подачи иска задолженность превысила 66 тысяч рублей.
«Арендная плата за использование помещений — это неналоговые доходы, которые в полном объеме поступают в бюджет города Ижевска. Следовательно, ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы влияет на наполняемость бюджета и исполнение городом социальных обязательств», — пояснили в мэрии.
Арбитраж принял решение о расторжении договора аренды. «Пока все творческие студии в Доме архитектора функционируют, однако если решение суда будет исполнено, то организация просуществует несколько дней», — пояснил «ФедералПресс» исполняющий обязанности директора Дома архитектора Вадим Белоусов.
Вопрос об исключении здания из прогнозного плана приватизации может быть рассмотрен только когда задолженность будет полностью погашена. Сейчас она составляет 57 тысяч рублей.
В Доме архитектора проходят семинары, круглые столы и выставки творческих работ молодых и профессиональных архитекторов, дизайнеров и художников.
Более 30 лет в стенах работает детская студия «Караколь».
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