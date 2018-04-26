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Кабаева рассказала об «особенном» малыше
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Кабаева рассказала об «особенном» малыше 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» Александра Кабаева поделилась свежими снимками. На них она позирует в компании очаровательных малышей — щенками породы шпиц рыжеватого цвета и черным бивером. В комментарии к посту девушка рассказала, что это ее первый снимок с «милыми, пушистыми пупсиками».
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Пользователи пришли в восторг от такой милоты. Однако они заметили, что шпиц выглядит необычно. Александра рассказала грустную историю «особенного» малыша по имени Купик.
Оказалось, что щенок родился слепым. Она назвала его необычным во всех смыслах «ребенком», который появился на свет в День всех влюбленных — 14 февраля. «Маленький комочек счастья, который подарили нам небеса», — написала она. Далее он рассказала, что увидела фото кутенка в соцсети.
При этом, в отличие от остальных, она даже не обратила внимания на его породу, а сразу поняла, что незрячий малыш, у которого внутри целый мир любви — ее.
Александра тут же связалась с девочкой, у которой находился щенок на передержке. Его хозяева отдали из-за того, что он был «бракованный». Кабаева твердо решила забрать малыша, чтобы не позволить кому-то взять его как игрушку, а потом выкинуть. «Как только я взяла его, он начал меня обнюхивать и облизывать. Я поняла — он выбрал меня!».
Когда Купик оказался дома у Александры, то тут же начал прыгать, бегать и играть, то есть вести себя как обычный щенок. «Вы не поверите какой он лапочка!», — восторженно пишет звезда. Супруг модели Александр Липовой тоже рад новому члену семьи. Молодой человек одобрил поступок своей половинки, пишет сайт Dni.ru.
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