Таможенники Азербайджана пресекли ввоз более килограмма героина

Азербайджанские таможенники пресекли попытку провоза в страну более одного килограмма героина, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Ручная кладь Искендерова Арифа, прибывшего в Баку авиарейсом из Тегерана , вызвала подозрения при прохождении таможенного досмотра посредством рентгеновского аппарата.

В настоящее время по данному факту ведется следствие.

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