Таможенники Азербайджана пресекли ввоз более килограмма героина 

Азербайджанские таможенники пресекли попытку провоза в страну более одного килограмма героина, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Ручная кладь Искендерова Арифа, прибывшего в Баку авиарейсом из Тегерана, вызвала подозрения при прохождении таможенного досмотра посредством рентгеновского аппарата.
В настоящее время по данному факту ведется следствие.
Ранее рекордная партия кокаина весом почти девять тонн перехватили в Испании. Наркотики спрятали в ящиках с бананами, которые были отправлены из порта города Турбо в Колумбии.
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