Ещё
Таможенники Азербайджана пресекли ввоз более килограмма героина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таможенники Азербайджана пресекли ввоз более килограмма героина 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Азербайджанские таможенники пресекли попытку провоза в страну более одного килограмма героина, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Ручная кладь Искендерова Арифа, прибывшего в Баку авиарейсом из Тегерана, вызвала подозрения при прохождении таможенного досмотра посредством рентгеновского аппарата.
В настоящее время по данному факту ведется следствие.
Ранее рекордная партия кокаина весом почти девять тонн перехватили в Испании. Наркотики спрятали в ящиках с бананами, которые были отправлены из порта города Турбо в Колумбии.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Владимир Пресняков-старший попал в больницу с инфарктом «Аэроэкспресс» в честь Дня Победы перевезет ветеранов бесплатно Впервые за долгие годы: знаковая встреча на границе Таджикистана и Узбекистана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…325
Макаревич снова оскорбил россиян759
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море234
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение