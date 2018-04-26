Префект ЦАО Владимир Говрердовский встретился с жителями Таганского района

За час до начала встречи в холле вели прием заместители префекта, которым жители задавали вопросы, а также можно было записаться к ним на прием.

Мероприятие открыл глава управы Александр Мишаков с докладом о социально-экономическом развитии района. Он рассказал о достижениях за 2017 год и планах на 2018. Затем, благодарностями префекта ЦАО наградили активных жителей Таганского района: Валентину Воронову и Татьяну Трофименко.

После официальной части перешли к вопросам, большая часть которых касалась благоустройства, капитального ремонта домов и предстоящих праздничных мероприятий.

Людмила Потапова , проживающая по адресу: улица Международная, дом 18/30 задала вопрос, касающийся капитального ремонта. — Капитальный ремонт в нашем доме идет с 2015 года. Кровлю сделали непонятно как: старую не сняли, фасад сделали так, что у людей все продувает, но ни одна организация не принимает никаких мер. Водосток тоже плохо установили, не перевели на летний и зимний режимы. Хочу знать, когда закончится капитальный ремонт? Сотрудник технадзора ответил жительнице, что срок выполнения работ до 1 июня. Сотрудники ГБУ «Жилищник района Таганский» пояснили, что при снятии старой кровли и рубероида, начали отрываться и крошиться бетонные плиты. В прошлом году было принято решение класть новый слой мягкой кровли поверх старой, чтобы не разрушать бетонное покрытие. Префект не согласился с заключением «Жилищника» и поручил им работы остановить. — Так делать нельзя. Сначала устанавливается стяжка, а затем стелется новый рулон. С этим вопросом мы будем разбираться, но сделаем качественно — прокомментировал Владимир Говердовский

Старшая по первому подъезду в доме 1А на Нижегородской улице Юлия Гатжипова спросила, будут ли в этом году проводиться ремонт спортивных дворовых площадок.

— Да, ремонт будет, — ответил Владимир Говердовский. — Объемы работы согласованы с муниципальными депутатами.

Антон Николаевич пришел на встречу с просьбой от жителей Волгоградского проспекта домов 4 и 6.

— В Таганском детском парке идет ремонт. В объявлении написано, что он закончится 30 апреля, — рассказывает житель. — Центральные ворота так и не отремонтированы. Вряд ли успеют закончить срок.

Владимир Говердовский ответил, что работы курирует Департамент культуры. Он пообещал, что дополнительно сконцентрирует их внимание на этом вопросе.

— Работы планируем завершить 17 мая, — добавили сотрудники парка. — Дело в том, что подрядчик запросил еще две недели, потому что ворота оказались в очень плачевном состоянии. Сейчас проектировщики вносят корректировки. Будут укреплять фундамент ворот и колонн.