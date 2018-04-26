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Трамп обвиняет Россию в умышленном ослаблении рубля
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Трамп обвиняет Россию в умышленном ослаблении рубля 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Президент Трамп добавил Россию в список стран, которые наживаются на экономике США, обвиняя Москву в валютной девальвации.
Хотя рубль снизился примерно на 9% по отношению к доллару в прошлом году, главным образом в результате экономических санкций, влияние на торговлю оказалось минимальным.
Во-первых, объем торговли между двумя странами очень невелик. Отчасти он ограничен санкциями США, которые были введены в ответ на аннексию Крыма в 2014 году.
Общая торговля товарами и услугами в 2016 году составила $27,2 млрд, что примерно вдвое меньше, чем с Ирландией или Бразилией.
Хотя США зафиксировали дефицит в $6,6 млрд, импорт из России резко сократился по сравнению с ситуацией десятилетней давности.
По торговле товарами Россия в настоящее время является 30-м по размеру торговым партнером с годовым оборотом в $21 млрд
США добились профицита по услугам, но с оборотом в $2,2 миллиарда это даже не стоит принимать в расчет.
Главным импортом США является ископаемое топливо, на долю которого приходится половина всего объема. Основную часть составляет бензин, который в Соединенных Штатах производится в изобилии.
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