Челябинец выиграл во всероссийском экофлешмобе «Разделяй с нами»

Флешмоб посвящен раздельному сбору мусора дома, поэтому участникам предстояла научиться заменять одноразовые вещи многоразовыми, организовывать сбор вторсырья в подъездах и дарить вторую жизнь пластиковым вещам. Сергей, например, отказался от пластиковых пакетов и смастерил стакан для карандашей. О выполнении заданий челябинец отсчитывался на своей странице в соцсетях.

— У меня получилось отказаться от пластиковых пакетов, это было совсем не сложно. Вместо этого я просто взял с собой хлопковую многоразовую сумку, которая досталась мне от бабушки, ведь раньше люди всегда ходили с авоськами, — пишет Сергей.

Поучаствовать во флешмобе успело 4 тысячи человек из 8 регионов России . Сергей и ещё пять участников выиграли главный приз — планшеты.

Экологическую акцию организовал фонд «ЭРА» при поддержке благотворительного фонда The Coca-Cola Foundation и движения «ЭКА». Конкурс «Разделяй с нами» проходил в течении 6 месяцев и закончился в марте 2018 года.