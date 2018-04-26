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Челябинец выиграл во всероссийском экофлешмобе «Разделяй с нами»
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Челябинец выиграл во всероссийском экофлешмобе «Разделяй с нами» 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Флешмоб посвящен раздельному сбору мусора дома, поэтому участникам предстояла научиться заменять одноразовые вещи многоразовыми, организовывать сбор вторсырья в подъездах и дарить вторую жизнь пластиковым вещам. Сергей, например, отказался от пластиковых пакетов и смастерил стакан для карандашей. О выполнении заданий челябинец отсчитывался на своей странице в соцсетях.
— У меня получилось отказаться от пластиковых пакетов, это было совсем не сложно. Вместо этого я просто взял с собой хлопковую многоразовую сумку, которая досталась мне от бабушки, ведь раньше люди всегда ходили с авоськами, — пишет Сергей.
Поучаствовать во флешмобе успело 4 тысячи человек из 8 регионов России. Сергей и ещё пять участников выиграли главный приз — планшеты.
Экологическую акцию организовал фонд «ЭРА» при поддержке благотворительного фонда The Coca-Cola Foundation и движения «ЭКА». Конкурс «Разделяй с нами» проходил в течении 6 месяцев и закончился в марте 2018 года.
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