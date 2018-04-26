Как ускорить стирку: обзор современных стиральных машин, советы и лайфхаки

Фото: Candy

Машина Candy с технологией Mix Power System+. Фото: Candy

Разработка более эффективных технологий стирки, позволяющих за короткий промежуток времени перестирать большое количество вещей, идёт по нескольким направлениям. Во-первых, совершенствуется механика стиральной машины, создаются более совершенные конструкции барабана. Во-вторых, постоянно разрабатываются новые моющие средства (например, быстрорастворимые или предназначенные для холодной воды). В-третьих, появляются новые программы и алгоритмы стирки. Что же конкретно могут предложить пользователям производители стиральных машин?

Модель Hansa WHP8141DBLS с функцией стирки c паром Steam Touch и системой дозагрузки Add+ (от 19 999 руб.). Фото: Hansa

Усовершенствованный барабан

Стирально-сушильная машина Bosch WVG30463OE с программой «Стирка&Сушка 60’». Фото: Bosch

Начнём обзор, пожалуй, с главных узлов конструкции современных машин — бака и барабана. Почти 50 лет их конструкция оставалась неизменной — равномерно вращающийся барабан имел гладкую внутреннюю поверхность. Ситуация изменилась в 2001 г., когда Miele выпустила стиральную машину с барабаном, имевшим сотообразную внутреннюю поверхность. С тех пор многие производители занялись разработкой более эффективных конструкций, в которых на стираемые изделия оказываются дополнительные механические воздействия. Это могут быть, например, лопасти, подхватывающие бельё. Барабан теперь не просто вращается с определённой скоростью — он может покачиваться, резко менять направление вращения, совершать полуобороты, благодаря чему бельё лучше отбивается, смачивается водой и контактирует с моющими средствами. Впервые подобная технология «6 движений заботы» (шесть различных алгоритмов движения барабана) появилась в 2010 г. у LG.

Стиральные и сушильные машины Electrolux PerfectCare оснащены системой Sensi Care, которая позволяет подбирать эффективную длительность стирки и сушки. Фото: Electrolux

Основной барабан позволяет стирать за один раз до 12 кг белья. Фото: LG К последним конструктивным усовершенствованиям можно отнести оснащение стиральных машин парогенераторами. Пар используется в целом ряде «освежающих» программ, предназначенных для вещей, которым не нужна интенсивная стирка. Это, например, стиральные машины с системой FreshCare+ (Whirlpool), модели с функцией True Steam (LG), функция пара в стирально-сушильных машинах Electrolux «3 в 1». Кроме того, пар устраняет заломы и складки на тканях и таким образом сокращает время на дальнейшие манипуляции с бельём.

Из профессиональной техники в бытовой сегмент пришли дозаторы для жидких моющих средств. Владельцам стиральных машин с подобными дозаторами уже не нужно каждый раз отмерять нужное количество порошка для стирки. Машина сделает это сама быстрее, да и точнее, чем человек, — будет использовано ровно столько моющего средства, сколько нужно.

Линейка стиральных машин с паром FreshCare+ (Whirlpool). Обработка паром препятствует сминанию вещей (в). Модель FreshCare+ FWSF61052W (Whirlpool) (18 990 руб.). Фото: Whirlpool

Совершенствуется и система подачи порошкообразных моющих средств. Например, в системе Ultra Care (Electrolux) моющие средства заранее смешиваются с водой и подаются в виде раствора, что позволяет сократить цикл стирки. Аналогичные технологии есть и у других производителей, например MIX POWER SYSTEM+ у Candy. Стиральная машина с технологией Mix Power System+ в начале цикла смешивает воду и моющее средство в однородный высококонцентрированный раствор, который затем под высоким давлением впрыскивается в барабан с бельём и таким образом глубоко проникает в волокна ткани.

Из последних оригинальных разработок отметим также линейку стиральных машин с двойной загрузкой TWINWash (LG). Они оснащены двумя независимыми барабанами, и это позволяет загружать в машину одновременно два разных типа белья — притом что в основной барабан можно загрузить до 12 (!) кг белья.

Одновременная стирка двух разных комплектов одежды возможна в стиральной машине LG с двойной загрузкой TWINWash. Фото: LG Модель Siemens WM14W740OE с технологией SensoFresh. Фото: Siemens

Ещё одно усовершенствование барабана совсем недавно (в январе 2018 г.) появилось в стиральной машине WW6850N (Samsung) — технология QuickDrive. Её суть заключается в том, что в задней части вместительного барабана имеется независимо вращающаяся пластина. За счёт её вращения создаётся новый вектор движения белья вдоль оси барабана. Достигаемый эффект позволяет быстро и эффективно удалить загрязнения, сохранив деликатное отношение к вещам и снизив время стирки на 35% по сравнению с другими аналогичными стиральными машинами Samsung.

Программы быстрой стирки

Стиральная машина Samsung WW6850N с технологией QuickDrive, ускоряющей стирку, и дополнительной загрузочной дверцей AddWash. Фото: Samsung

Конкретное воплощение эффективности новых технологий и конструкторских решений пользователь найдёт в виде программ стирки. Каковы же современные рекорды производительности?

Для слабозагрязнённых вещей используются специальные программы быстрой стирки. Сейчас наиболее короткие программы быстрой стирки занимают всего 15 мин. Подобные программы есть у Hansa, Bosch, Siemens и у других производителей. Рекорд пока что у Candy — 14 мин (стирка при 30 °С при загрузке белья в барабан не более 1,5 кг). Полноценная же ускоренная стирка занимает 30–40 мин.

В машинах Miele cочетание системы PowerWash 2.0 и конденсацион­ной сушки позволяет отстирать и высушить 4 кг белья всего за 2 ч 45 мин. Модели XL для стирки 5 кг белья требуется всего 3 ч 15 мин. Фото: Miele

Ряд программ быстрой стирки имеется в машинах Indesit — сразу пять коротких циклов стирки RapidWash, каждый из которых предназначен для конкретного типа ткани и поможет бережно отстирать вещи всего за час.

Помимо программ с использованием пара, в стиральных машинах встречаются и другие варианты освежения белья. Например, в программе ActiveOxygen (Bosch) машина освежает бельё с помощью активного кислорода. У Siemens аналогичная программа с использованием озона называется SensoFresh.

Стиральные машины Bosch оснащаются программой ActiveOxygen, при которой без стандартного цикла стирки машина освежает бельё с помощью активного кислорода. Фото: Bosch

В стиральных машинах многих производителей предусмотрены также программы интеллектуальной стирки, в которых пользователь может сокращать время стирки за счёт увеличения расхода воды и интенсивности вращения барабана. У Bosch и Siemens эта функция называется speedPerfect. С функцией speedPerfect программа стирки становится короче на 60%. Сходные программы есть и у Electrolux (EcoTime Manager).

Продолжительность комплексных программ стирки и сушки напрямую зависит от количества загруженного белья. Так, например, программа QuickPower в стиральной машине Miele позволяет отстирать и высушить 4 кг белья всего за 2 ч 45 мин, а для стирки 5 кг белья потребуется уже чуть больше времени, 3 ч 15 мин. А в стирально-сушильных машинах Bosch (модель WVG30461OE) и Electrolux есть программы ускоренной стирки и сушки, с помощью которых можно выстирать и высушить небольшое количество слабозагрязнённого белья всего за 60 мин.

Дополнительные функции и лайфхаки

Современные рекорды: на весь цикл стиральной машине требуется лишь 14 мин, а стирально-сушильной машине на цикл с сушкой понадобится всего час.

Дозагрузка без прерывания стирки

Вы забыли положить в барабан платок, носок или ещё какую-то вещь? Отдельно стирать их не придётся, если в машине предусмотрена возможность дозагрузки вещей в барабан в процессе стирки. В некоторых машинах можно приостановить программу стирки и дозагрузить вещи в барабан. Ещё проще и удобнее система AddWash (Samsung): небольшая дополнительная дверца в основной позволяет производить дозагрузку, не останавливая стирку.

Для быстрой стирки производителями разработан ряд программ, позволяющих стирать как ткани того или иного типа, так и производить универсальную стирку разносортного белья.

Фото: Whirlpool

Дистанционное управление

Эта опция будет особенно полезна владельцам больших домов, например загородных коттеджей. Вы можете контролировать работу стиральной машины удалённо с помощью программы-приложения на смартфоне. Например, умный помощник Q-rator (Samsung) автоматически даёт рекомендации по подходящим режимам стирки в зависимости от цвета, материала и степени загрязнения. А с помощью его опции HomeCare Wizard пользователь может удалённо отслеживать процесс стирки, получая предупреждения о проблемах и подсказки для устранения этих проблем.

В стиральных машинах LG с двойной загрузкой TWINWash предусмотрена функция дистанционного управления. Фото: LG Смешанная стирка

Режим Turn&Wash (Indesit) разработан для одновременной стирки вещей из разных материалов. При температуре 30 °С стиральная машина очистит от загрязнений изделия как из хлопка, так и из синтетики. Длительность цикла при этом составит 45 мин.

Жидкие моющие средства

Преимущества использования жидких моющих средств давно оценили владельцы профессиональной техники, используемой в прачечных комплексах. Загрузил их один раз за несколько месяцев — и можно не беспокоиться за качество работы техники. Теперь жидкие моющие средства можно использовать и в приспособленных для этого стиральных машинах в бытовом сегменте. Автоматическое дозирование экономит не только ваше время, но и позволяет точнее расходовать сами моющие средства. Кроме того, жидким моющим средствам не нужно время на растворение в воде, как, скажем, обычному порошку; жидкость более эффективно смешивается с водой, которую не нужно для этого нагревать.

Автоматическая двухфазная система дозирования средств UltraPhase 1 и 2 (Miele) — комплекс жидких моющих средств, который подходит как для белого, так и для цветного белья. Фото: Miele

Быстрый подход

Для увеличения скорости стирки желательно иметь свободное пространство возле стиральной машины, примерно 0,5–1,0 м2. Чтобы было где разместить и чистое, и постиранное бельё. Загрузочный люк при горизонтальной загрузке должен открываться свободно. Если же свободного места не хватает, в стеснённых условиях имеет смысл использовать машины с вертикальной загрузкой.

Узкая стиральная машина Indesit TopLoad с вертикальной загрузкой имеет пять коротких циклов стирки RapidWash для разных типов ткани. Фото: Indesit

Как ускорить сушку

Капсулы CapDosing (Miele) с моющим средством для тканей, требующих особого ухода. Фото: Miele

Из всех манипуляций наибольшие затраты времени уходили на глажку и сушку белья. Только на развешивание белья для просушки хозяйки подчас тратили больше времени, чем на саму стирку. Прибавьте к этому ещё и сутки-двое непосредственно на просушку белья до необходимой кондиции. Неудивительно, что сушильные барабаны, позволяющие отказаться от «ручной» сушки, оказались весьма востребованы. А ещё более популярны комбинированные стирально-сушильные машины, в которых не нужно перекладывать обрабатываемые вещи из стиральной машины в сушильный барабан. Да и места одна комбинированная стирально-сушильная машина занимает гораздо меньше, нежели два устройства.

Как выбрать машину для быстрой стирки

Теперь несколько конкретных советов по выбору стиральной машины.

Выбирайте машину с загрузочным люком большого диаметра. Это не мелочь! Увеличение диаметра загрузочного отверстия с 30–35 до 40–45 см сокращает время загрузки и выгрузки белья на 15–20%, особенно если вы стираете крупногабаритные вещи. Ну а сил вы сэкономите ещё больше.

Дверца должна открываться широко. В идеале — на 180°. Опять-таки это ускоряет загрузку и выгрузку белья.

Лучше один раз постирать 7 кг белья, чем 7 раз по 1 кг! Поэтому, если вам приходится обстирывать большую семью, не пытайтесь экономить на вместительности стиральной машины. Благо современные модели вместительностью 7–8 кг сегодня по своим габаритам практически не отличаются от стандартных полноразмерных моделей вместительностью 5–6 кг.

Ищите умный электронный дисплей с подсказками (лучше всего это делать самостоятельно, а не по описаниям и отзывам других пользователей). Он очень ускоряет и облегчает работу со стиральными машинами, особенно неопытным пользователям. Это касается не только выбора программы стирки. Например, электронный программатор у стирально-сушильной машины Miele измеряет количество загруженного белья и показывает, сколько белья можно ещё добавить. Также на дисплее отображается рекомендованное количество моющего средства.