Вишневый парк и купеческая набережная. Как благоустроят города Тамбовщины

Народное голосование

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тамбовской области выбрали пять проектов для всероссийского конкурса благоустройства малых городов. Это обновлённый городской парк культуры и отдыха в Котовске, парк «Вишнёвая планета» в Уварово, парк им. Пушкина в Моршанске , а также набережные в Рассказово Мичуринске . Все проекты одобрены жителями городов: за них прошло открытое рейтинговое голосование.

В городском парке Котовска планируют установить напольный фонтан, отреставрировать малую и большую эстрады, благоустроить береговую зону реки Цны, сделать пешеходные дорожки, установить аттракционы, открыть скейтодром, провести опиловку деревьев и посадить саженцы, а также сделать набережную с устройством пирса и прокатом плавсредств.

В Рассказово набережная реки Арженка стала первой в списке победителей рейтингового голосования. А в Уварово спроектировали целую «Вишнёвую планету».

«На месте старого парка сахарного завода появится совершенно новый, — рассказывает глава города Владислав Денисов. — Сейчас там 14 гектаров просто запущены. Жители Уварово мечтают о его преображении. В основе нового парка будут вишни — символ нашего города. В центре мы построим башню Вишнёвой принцессы.»

Какими станут парки?

В Моршанске победителем рейтингового голосования стал городской сад. Архитекторы, занимаясь зонированием парка, учитывали мнение не только городских активистов, но и потенциальных инвесторов и церкви. Для детей предполагаются игровые зоны и аттракционы, для взрослых — площадка для культурно-массовых мероприятий и зона общепита, а для туристов и просто почитателей истории планируется восстановить памятники основательнице Моршанска императрице Екатерине II и поэту Александру Пушкину, имя которого носит сад. Также в планах — строительство памятного монумента на месте алтаря бывшего Софийского собора, благоустройство соседствующих захоронений. Именно по этой причине вся территория городского сада должна быть строго разделена на прогулочно-мемориальную и развлекательную.

Мичуринцы проект по строительству ландшафтного парка-набережной назвали «Туристическими воротами региона». По словам главы города Мичуринска Александра Кузнецова, протяжённость набережной — 3,5 километра. Её предполагается разбить на семь зон. Территорию вдоль реки Лесной Воронеж именуют Мичуринское подгорье. Новый проект соединит нижнюю часть города с верхней. Обустроят парк развлечений, зоны отдыха, велодорожки. Весь дизайн набережной будет выдержан в купеческом стиле.