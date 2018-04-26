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Опубликован план мероприятий на 1 и 9 мая в Рязани
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Опубликован план мероприятий на 1 и 9 мая в Рязани 

АиФ Рязань 49 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Основные торжественные мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут на шести основных городских площадках областного центра
АиФ Рязань: последние новости
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