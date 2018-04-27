В Москве прошел IV Российско-Японский форум «Точки соприкосновения»

В ходе форума состоялись круглые столы — по энергетике будущего, по туризму на Дальнем Востоке, по подготовке кадров, по развитию инфраструктуры городской среды. Форум, как неоднократно подчеркивали организаторы, прошел в рамках открывающегося 26 мая перекрестного Года России — Японии.

В своем выступлении гендиректор ФГБУ «Редакция „Российской газеты“ Павел Негоица отметил, что уже существует договоренность о следующем, пятом Российско-Японском форуме, который должен пройти в Токио. За ним обратился к присутствовавшим президент The Mainichi Newspapers Масахиро Маруяма: „Мы верим, что у нас получится реализовать различные направления развития, и надеемся на откровенный обмен мнениями между участниками“. Михаил Швыдкой говорил о важности развития отношений между Россией и Японией. „Хочу поблагодарить японских коллег. Столь представительная и многочисленная делегация бывает, помимо нынешнего форума, разве что на Петербургском экономическом форуме“, — отметил он.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова, в настоящее время продолжается обсуждение плана российско-японского сотрудничества на основе российского перечня приоритетных инвестиционных проектов и „плана из восьми пунктов“, предложенного премьером Японии Синдзо Абэ . Также он отметил, что сейчас „есть все основания для развития российско-японских отношений по восходящей, и важно, чтобы они не подвергались извне влиянию конъюнктурных факторов, которые не имеют отношения к нашим двусторонним связям“. Моргулов сообщил участникам форума, что на данный момент „по линии заинтересованных ведомств подписано порядка 100 разного рода профильных документов“. Он напомнил о совместных стратегических интересах двух стран. „Россия и Япония — важные игроки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому мы ведем очень активный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности, — сказал дипломат. — Мы совместно реализуем ряд важных совместных инициатив в области борьбы с новыми вызовами и угрозами“.

Как отмечали все выступавшие на форуме, „Точки соприкосновения“ стал заметным шагом в развитии отношений между Токио и Москвой . Это показывает и внимание, уделенное ему со стороны первых лиц. Так, посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки зачитал послание к участникам, присланное премьером Японии Синдзо Абэ, заметив, что такая работа является для посла особенно приятной. А генсек ЛДПЯ Никаи-сан передал „слова глубокого уважения“ от бывшего премьера Японии Ёсиро Мори, при непосредственном участии которого в 2013 году и был создан форум.

»Нынешний уровень отношений между Японией и Россией еще не достиг того уровня, которого он может достичь", — признал Никаи-сан. По его словам, простор для сотрудничества есть, например, в туризме. И с присущей японцам скрупулезностью озвучил цифры: доля российских туристов, посещающих Японию, составляет лишь 1/63 часть от числа китайских туристов и 1/36 — от американских. «Нынешний перекрестный Год России и Японии даст возможность изменить ситуацию, создав благоприятные условия для того, чтобы жители наших стран больше узнали друг о друге. И такой возможностью надо пользоваться. Как говорят в Японии, время трудно найти, но легко потерять», — добавил Никаи-Сан.

Нынешний перекрестный год России и Японии даст возможность изменить ситуацию, создаст благоприятные условия для того, чтобы жители наших стран больше узнали друг о друге

Генсек ЛДПЯ напомнил, что японские футболисты приедут на Кубок мира-2018 в Россию. Также он заявил, что его партия, занимающая сейчас 60 процентов мест в японском парламенте, «приложит все усилия, чтобы укрепить взаимопонимание между нашими странами».

Не было забыто и развитие сотрудничества в области промышленности и бизнеса. Никаи-сан напомнил об успешно реализованном японском проекте «умный светофор» в Воронеже, благодаря которому удалось на 30 процентов увеличить пропускную способность улиц, а также о внедренной на "Почте России" японской автоматической линии обработки посылок — она позволила ускорить работу почты во много раз. Кроме того, при поддержке японской стороны были созданы тепличные хозяйства в Республике Саха (Якутии), и теперь там даже в 50-градусные морозы зреют свежие помидоры. Отдельно он упомянул зону «Свободный порт Владивосток ». «Японская сторона разработала комплексный план по развитию не только самого порта, но и всей сопутствующей инфраструктуры — автотрасс, железнодорожных веток, портовых мощностей», — отметил генсек ЛДПЯ. Михаил Швыдкой после выступления Никая-сана напомнил, что генсек ЛДПЯ приехал в Россию в том числе для того, чтобы встретится с руководством "Единой Россией"

Учитывая развитие отношений двух стран, встает проблема подготовки кадров. Об этом говорил, например, бывший посол РФ в Японии Александр Панов . Он отметил, что в настоящее время в России наблюдается рост интереса к китайскому языку и спад — к японскому. Эксперт объяснил это оживлением связей с Пекином и недостаточным пока развитием отношений с Токио. «Японо-Российский форум чрезвычайно важен для развития японо-российского диалога и сотрудничества, рассказал депутат Палаты представителей парламента Японии от ЛДП Итиро Аисава. — Чтобы Россия стала для японцев ближе, необходимо, чтобы они получали о ней больше информации».

Послание

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии:

— Поздравляю вас от всего сердца с проведением IV Российско-Японского форума «Точки соприкосновения». Сегодня по инициативе генерального секретаря Либерально-демократической партии Японии господина Тосихиро Никаи в форуме принимают участие свыше 200 представителей японских политических и бизнес-кругов.

Я надеюсь, что благодаря обмену, который происходит между нашими странами в различных областях, произойдет углубление взаимопонимания обеих сторон, а также будут реализованы новые проекты сотрудничества, что приведет к дальнейшему развитию обмена между гражданами Японии и России, а также экономическими кругами и политическими партиями обеих стран.

Япония и Россия являются важными партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Создание стабильных отношений между нашими странами-соседями и углубление сотрудничества важны для развития и стабильности данного региона, а также международного сообщества. Исходя из подобной точки зрения, я провел 20 встреч с президентом России Владимиром Путиным , стремясь создать доверительные отношения на благо развития японо-российских связей.

В декабре 2016 года президент Путин посетил мой родной город Нагато в префектуре Ямагути. В моем городке в снежном убранстве мы, выразив твердую решимость подписать мирный договор, пока не ушло наше поколение, подтвердили намерение и впредь выполнять роль буксира, вытягивающего вперед японо-российскую дипломатию. Мы пообещали друг другу развивать экономические, культурные и парламентские обмены, опираясь на план из восьми пунктов. И это обещание неуклонно выполняется. Но теперь наступает новый момент. Я полон решимости, взявшись за руки вместе с президентом Путиным и с вами — народом России, осуществить еще большее продвижение японо-российских отношений. Этот год — Год Японии в России и России в Японии. В июне Япония примет участие в чемпионате мира по футболу. Это неповторимый шанс для молодежи, для всего народа России и Японии углубить взаимопонимание и контакты друг с другом. Разве сейчас не пришло время всем нам вместе поднять японо-российские отношения на новый уровень? В последней декаде следующего месяца я планирую посетить Россию. И в заключение позвольте выразить уважение всем представителям Японии и России, которые прилагали усилия, чтобы этот форум состоялся, и пожелать форуму успешной работы".

Точка зрения

Масанори Судзуки, Исполнительный директор компании JGC Corporation:

— Отношения России и Японии в экономической области, как мне кажется, укрепляются. На Дальнем Востоке некоторое время назад начали развиваться совместные проекты в сфере сельского хозяйства и медицины. Жители российского Дальнего Востока возлагают определенные надежды на взаимодействие с Японией. Со своей стороны лично я также прилагаю усилия к развитию экономического взаимодействия наших стран. Сегодня выступил с презентацией на секции по энергетической проблематике.

Хорошо, что здесь присутствует много японских журналистов, в том числе из влиятельной газеты «Майнити симбун». По моему мнению, мы провели очень хороший форум.

Официально

— Уважаемые дамы и господа! Приветствую вас в связи с проведением в Москве IV Российско-Японского форума «Точки соприкосновения».

Ваше мероприятие предоставляет возможность для плодотворных контактов представителей государственных и бизнес-структур, общественных и экспертных кругов России и Японии. Нынешний форум — особенный, так как проходит накануне важного события: «перекрестных» Годов России и Японии, которые официально стартуют в мае 2018 года.

В наших странах растет заинтересованность в расширении всего комплекса двустороннего сотрудничества. Есть хорошие перспективы для углубления взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической областях, культурной и образовательной сферах, активизации молодежных и туристических обменов. Необходимо в полной мере раскрыть этот потенциал, воплотив его в совместные идеи и начинания.

Особую роль в формировании позитивной атмосферы для многопланового диалога призваны играть средства массовой информации. Важно, что организаторами нынешней встречи выступают крупнейшие общенациональные издания — «Российская газета» и «Майнити симбун». Убежден, что форум придаст серьезный дополнительный импульс российско-японскому партнерству. Будет способствовать наполнению его новым содержанием. От души желаю вам плодотворных и интересных дискуссий, успешной работы и всего наилучшего.