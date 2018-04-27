В Москве прошел IV Российско-Японский форум «Точки соприкосновения» 

В ходе форума состоялось пленарное заседание "Россия — Япония: точки соприкосновения", на котором обсуждались перспективы двусторонних отношений и трудности на этом направлении. На заседании присутствовали Тосихиро Никаи, генеральный директор ФГБУ «Редакция »Российской газеты" Павел Негоица, замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, президент The Mainichi Newspapers Масахиро Маруяма, глава Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству Тэруо Асада, посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, глава Сахалинской области Олег Кожемяко, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев. Модератор дискуссии, и очень искусный, остроумный, мгновенно на все происходящее реагирующий, — спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В ходе форума состоялись круглые столы — по энергетике будущего, по туризму на Дальнем Востоке, по подготовке кадров, по развитию инфраструктуры городской среды. Форум, как неоднократно подчеркивали организаторы, прошел в рамках открывающегося 26 мая перекрестного Года России — Японии.
В своем выступлении гендиректор ФГБУ «Редакция „Российской газеты“ Павел Негоица отметил, что уже существует договоренность о следующем, пятом Российско-Японском форуме, который должен пройти в Токио. За ним обратился к присутствовавшим президент The Mainichi Newspapers Масахиро Маруяма: „Мы верим, что у нас получится реализовать различные направления развития, и надеемся на откровенный обмен мнениями между участниками“. Михаил Швыдкой говорил о важности развития отношений между Россией и Японией. „Хочу поблагодарить японских коллег. Столь представительная и многочисленная делегация бывает, помимо нынешнего форума, разве что на Петербургском экономическом форуме“, — отметил он.
По словам заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова, в настоящее время продолжается обсуждение плана российско-японского сотрудничества на основе российского перечня приоритетных инвестиционных проектов и „плана из восьми пунктов“, предложенного премьером Японии Синдзо Абэ. Также он отметил, что сейчас „есть все основания для развития российско-японских отношений по восходящей, и важно, чтобы они не подвергались извне влиянию конъюнктурных факторов, которые не имеют отношения к нашим двусторонним связям“. Моргулов сообщил участникам форума, что на данный момент „по линии заинтересованных ведомств подписано порядка 100 разного рода профильных документов“. Он напомнил о совместных стратегических интересах двух стран. „Россия и Япония — важные игроки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому мы ведем очень активный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности, — сказал дипломат. — Мы совместно реализуем ряд важных совместных инициатив в области борьбы с новыми вызовами и угрозами“.
Как отмечали все выступавшие на форуме, „Точки соприкосновения“ стал заметным шагом в развитии отношений между Токио и Москвой. Это показывает и внимание, уделенное ему со стороны первых лиц. Так, посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки зачитал послание к участникам, присланное премьером Японии Синдзо Абэ, заметив, что такая работа является для посла особенно приятной. А генсек ЛДПЯ Никаи-сан передал „слова глубокого уважения“ от бывшего премьера Японии Ёсиро Мори, при непосредственном участии которого в 2013 году и был создан форум.
»Нынешний уровень отношений между Японией и Россией еще не достиг того уровня, которого он может достичь", — признал Никаи-сан. По его словам, простор для сотрудничества есть, например, в туризме. И с присущей японцам скрупулезностью озвучил цифры: доля российских туристов, посещающих Японию, составляет лишь 1/63 часть от числа китайских туристов и 1/36 — от американских. «Нынешний перекрестный Год России и Японии даст возможность изменить ситуацию, создав благоприятные условия для того, чтобы жители наших стран больше узнали друг о друге. И такой возможностью надо пользоваться. Как говорят в Японии, время трудно найти, но легко потерять», — добавил Никаи-Сан.
Нынешний перекрестный год России и Японии даст возможность изменить ситуацию, создаст благоприятные условия для того, чтобы жители наших стран больше узнали друг о друге
Генсек ЛДПЯ напомнил, что японские футболисты приедут на Кубок мира-2018 в Россию. Также он заявил, что его партия, занимающая сейчас 60 процентов мест в японском парламенте, «приложит все усилия, чтобы укрепить взаимопонимание между нашими странами».
Не было забыто и развитие сотрудничества в области промышленности и бизнеса. Никаи-сан напомнил об успешно реализованном японском проекте «умный светофор» в Воронеже, благодаря которому удалось на 30 процентов увеличить пропускную способность улиц, а также о внедренной на "Почте России" японской автоматической линии обработки посылок — она позволила ускорить работу почты во много раз. Кроме того, при поддержке японской стороны были созданы тепличные хозяйства в Республике Саха (Якутии), и теперь там даже в 50-градусные морозы зреют свежие помидоры. Отдельно он упомянул зону «Свободный порт Владивосток». «Японская сторона разработала комплексный план по развитию не только самого порта, но и всей сопутствующей инфраструктуры — автотрасс, железнодорожных веток, портовых мощностей», — отметил генсек ЛДПЯ. Михаил Швыдкой после выступления Никая-сана напомнил, что генсек ЛДПЯ приехал в Россию в том числе для того, чтобы встретится с руководством "Единой Россией".
На круглых столах, которые состоялись после пленарного заседания, собрались специалисты как с российской, так и с японской стороны. Они предлагали свои идеи и обсуждали способы решения проблем в российско-японских отношениях. В частности, присутствовали губернаторы японских провинций Вакаяма, Ибараки, Хиросима, Ямагата, которые рассказывали о новых проектах. Российская сторона также поделилась мыслями о том, как она видит развитие въездного туризма. Так, замглавы Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков предложил ряд идей по увеличению потока японских туристов в Россию, а также — россиян в Японию.
Учитывая развитие отношений двух стран, встает проблема подготовки кадров. Об этом говорил, например, бывший посол РФ в Японии Александр Панов. Он отметил, что в настоящее время в России наблюдается рост интереса к китайскому языку и спад — к японскому. Эксперт объяснил это оживлением связей с Пекином и недостаточным пока развитием отношений с Токио. «Японо-Российский форум чрезвычайно важен для развития японо-российского диалога и сотрудничества, рассказал депутат Палаты представителей парламента Японии от ЛДП Итиро Аисава. — Чтобы Россия стала для японцев ближе, необходимо, чтобы они получали о ней больше информации».
Послание
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии:
— Поздравляю вас от всего сердца с проведением IV Российско-Японского форума «Точки соприкосновения». Сегодня по инициативе генерального секретаря Либерально-демократической партии Японии господина Тосихиро Никаи в форуме принимают участие свыше 200 представителей японских политических и бизнес-кругов.
Я надеюсь, что благодаря обмену, который происходит между нашими странами в различных областях, произойдет углубление взаимопонимания обеих сторон, а также будут реализованы новые проекты сотрудничества, что приведет к дальнейшему развитию обмена между гражданами Японии и России, а также экономическими кругами и политическими партиями обеих стран.
Япония и Россия являются важными партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Создание стабильных отношений между нашими странами-соседями и углубление сотрудничества важны для развития и стабильности данного региона, а также международного сообщества. Исходя из подобной точки зрения, я провел 20 встреч с президентом России Владимиром Путиным, стремясь создать доверительные отношения на благо развития японо-российских связей.
В декабре 2016 года президент Путин посетил мой родной город Нагато в префектуре Ямагути. В моем городке в снежном убранстве мы, выразив твердую решимость подписать мирный договор, пока не ушло наше поколение, подтвердили намерение и впредь выполнять роль буксира, вытягивающего вперед японо-российскую дипломатию. Мы пообещали друг другу развивать экономические, культурные и парламентские обмены, опираясь на план из восьми пунктов. И это обещание неуклонно выполняется. Но теперь наступает новый момент. Я полон решимости, взявшись за руки вместе с президентом Путиным и с вами — народом России, осуществить еще большее продвижение японо-российских отношений. Этот год — Год Японии в России и России в Японии. В июне Япония примет участие в чемпионате мира по футболу. Это неповторимый шанс для молодежи, для всего народа России и Японии углубить взаимопонимание и контакты друг с другом. Разве сейчас не пришло время всем нам вместе поднять японо-российские отношения на новый уровень? В последней декаде следующего месяца я планирую посетить Россию. И в заключение позвольте выразить уважение всем представителям Японии и России, которые прилагали усилия, чтобы этот форум состоялся, и пожелать форуму успешной работы".
Точка зрения
Масанори Судзуки, Исполнительный директор компании JGC Corporation:
— Отношения России и Японии в экономической области, как мне кажется, укрепляются. На Дальнем Востоке некоторое время назад начали развиваться совместные проекты в сфере сельского хозяйства и медицины. Жители российского Дальнего Востока возлагают определенные надежды на взаимодействие с Японией. Со своей стороны лично я также прилагаю усилия к развитию экономического взаимодействия наших стран. Сегодня выступил с презентацией на секции по энергетической проблематике.
Хорошо, что здесь присутствует много японских журналистов, в том числе из влиятельной газеты «Майнити симбун». По моему мнению, мы провели очень хороший форум.
Официально
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ:
— Уважаемые дамы и господа! Приветствую вас в связи с проведением в Москве IV Российско-Японского форума «Точки соприкосновения».
Ваше мероприятие предоставляет возможность для плодотворных контактов представителей государственных и бизнес-структур, общественных и экспертных кругов России и Японии. Нынешний форум — особенный, так как проходит накануне важного события: «перекрестных» Годов России и Японии, которые официально стартуют в мае 2018 года.
В наших странах растет заинтересованность в расширении всего комплекса двустороннего сотрудничества. Есть хорошие перспективы для углубления взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической областях, культурной и образовательной сферах, активизации молодежных и туристических обменов. Необходимо в полной мере раскрыть этот потенциал, воплотив его в совместные идеи и начинания.
Особую роль в формировании позитивной атмосферы для многопланового диалога призваны играть средства массовой информации. Важно, что организаторами нынешней встречи выступают крупнейшие общенациональные издания — «Российская газета» и «Майнити симбун». Убежден, что форум придаст серьезный дополнительный импульс российско-японскому партнерству. Будет способствовать наполнению его новым содержанием. От души желаю вам плодотворных и интересных дискуссий, успешной работы и всего наилучшего.