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Организаторы Российско-Японского форума встретились в редакции «РГ»
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Организаторы Российско-Японского форума встретились в редакции «РГ» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На встрече обсуждались основные тенденции газетной индустрии России и Японии, соорганизаторы форума нашли точки соприкосновения в этой области. Отметив постепенное снижение тиражей и переход в цифру, господин Маруяма отметил повышение среднего возраста читателя бумажных газет, молодежь все чаще предпочитает электронные носители, и эту ситуацию нужно менять. Говоря об отличиях систем распространения ежедневных газет в России и Японии, Масахиро Маруяма рассказал о системе распространения через распределительные пункты, расположенные по всей стране, благодаря которым подписчики получают газету вовремя.
Главной повесткой встречи стало предстоящее открытие форума. Павел Негоица отметил его уникальный статус — мероприятие включено в официальную программу перекрестных годов России и Японии, но при этом остается общественным, и этим обусловлена свобода выбора обсуждаемых тем. Господин Маруяма добавил, что особый статус форуму придает участие в нем генерального секретаря правящей Либерально-Демократической партии Японии Тосихиро Никая.
Обсуждая цели и задачи предстоящего мероприятия, соорганизаторы согласились, что форум можно будет считать успешным, если по его результатам будут запущены новые совместные российско-японские проекты.
После короткого совещания Масахиро Маруяма осмотрел ньюсрум "Российской газеты" и высоко оценил его оснащенность и современность.
Коллеги выразили надежду на то, что следующий Пятый Российско-Японский форум состоится в будущем году Токио.
IV Российско-Японский форум «Точки соприкосновения» начнет свою работу в отеле «Метрополь» 27 апреля в 10:00 с пленарного заседания.
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