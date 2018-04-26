Организаторы Российско-Японского форума встретились в редакции «РГ»

На встрече обсуждались основные тенденции газетной индустрии России Японии , соорганизаторы форума нашли точки соприкосновения в этой области. Отметив постепенное снижение тиражей и переход в цифру, господин Маруяма отметил повышение среднего возраста читателя бумажных газет, молодежь все чаще предпочитает электронные носители, и эту ситуацию нужно менять. Говоря об отличиях систем распространения ежедневных газет в России и Японии, Масахиро Маруяма рассказал о системе распространения через распределительные пункты, расположенные по всей стране, благодаря которым подписчики получают газету вовремя.

Главной повесткой встречи стало предстоящее открытие форума. Павел Негоица отметил его уникальный статус — мероприятие включено в официальную программу перекрестных годов России и Японии, но при этом остается общественным, и этим обусловлена свобода выбора обсуждаемых тем. Господин Маруяма добавил, что особый статус форуму придает участие в нем генерального секретаря правящей Либерально-Демократической партии Японии Тосихиро Никая.

Обсуждая цели и задачи предстоящего мероприятия, соорганизаторы согласились, что форум можно будет считать успешным, если по его результатам будут запущены новые совместные российско-японские проекты.

После короткого совещания Масахиро Маруяма осмотрел ньюсрум "Российской газеты" и высоко оценил его оснащенность и современность.

Коллеги выразили надежду на то, что следующий Пятый Российско-Японский форум состоится в будущем году Токио.

IV Российско-Японский форум «Точки соприкосновения» начнет свою работу в отеле «Метрополь» 27 апреля в 10:00 с пленарного заседания.