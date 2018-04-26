«Билайн» в Казани увеличил емкость сетей 4G на фоне двухкратного роста инте

Потребление интернет-трафика в сети 4G абонентами в столице Республики Татарстан увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года.

В течение первых трех месяцев 2018 года техническими специалистами компании улучшено качество связи путем модернизации оборудования и включения новых базовых станций. Связь улучшилась в центре города — в районе пересечения улиц Подлужной и Толстого, на улице Пушкина, в Приволжском районе — на улицах Фучика, Минская, Кул Гали, в районе Агропромышленного комплекса, в поселках Осиново и Кульсеитово. Особое внимание уделяется подготовке сети к повышенным нагрузкам на площадках проведения спортивных и культурных мероприятий в рамках Чемпионата мира по футболу 2018, также в популярных местах отдыха казанцев и на традиционных туристических маршрутах.

«Билайн» в Казани значительно расширил емкость LTE-сети и благодаря дополнительному частотному диапазону. Таким образом, оператору удалось увеличить скорость мобильного интернета, улучшить покрытие не только на открытом пространстве, но и внутри зданий. Теперь клиентам компании стало еще более комфортно смотреть видео в HD-качестве, вести онлайн трансляции в социальных сетях и «серфить» в интернете.

Благодаря масштабной работе по развитию сети в Казани интернет-трафик в 4G сети «Билайн» вырос более чем в 2 раза. Кроме Казани значительный рост потребления мобильного интернета произошел и в других городах Республики Татарстан — Набережных Челнах, Альметьевске Нижнекамске . Компания постоянно работает над улучшением качества своей сети — на базовых станциях проводится замена устаревшего оборудования на новое, более технологичное.

Огромная работа, проделанная техническими специалистами компании, позволила запустить опцию «Безлимит в 4G» на новой тарифной линейке «ВСЁмоё!» и предоставить абонентам возможность бесплатно оценить качество мобильного интернета в сетях 4G. Опция «Безлимит в 4G» позволяет использовать мобильный интернет на смартфоне или планшете без расхода трафика.

Увеличению объемов мобильного трафика в Республике Татарстан способствует и рост числа смартфонов с поддержкой высокоскоростного интернета. Количество 4G-устройств в сети «Билайн» по всей республике выросло за год более чем на 60%.

«На 2018 год перед компанией стоят амбициозные задачи в области развития и модернизации сетей с учетом постоянно растущего трафика мобильного интернета. По итогам первого квартала мы уже начали масштабную стройку и модернизацию базовых станций. Причем компания придерживается «умного» планирования строительства новых базовых станций. Специалисты компании постоянно исследуют потребности наших клиентов и анализируют, в каких местах больше пользуются мобильным интернетом, а в каких голосом. Это позволяет грамотно спланировать строительство сети с точки зрения наилучшего клиентского опыта», — комментирует Ильгиз Гибадуллин, директор Казанского кластера ПАО «ВымпелКом.

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