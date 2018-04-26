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Асфальт уходит из-под Саратовской областной думы
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Асфальт уходит из-под Саратовской областной думы 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Всепожирающие ямы Саратова добрались и до здания заксобрания региона.
Утром 26 апреля рядом со зданием Саратовской областной думы провалился асфальт. Яма размером с колесо внедорожника зияла аккурат напротив мэрии Саратова по ул Первомайская у площади им. Столыпина.
Напомним, весной 2018 года дорожные провалы стали все чаще появляться в исторической части города и особенно — на набережной Космонавтов.
В яму уже успел угодить проезжавший мимо автомобиль, который пришлось вызволять из дорожной ловушки при помощи вышедших на обеденный перерыв депутатов областной думы.
Фото: «Говорит Саратов» Facebook
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