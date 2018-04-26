В России появится реестр НКО, работающих в области профилактики наркомании

России может появиться реестр некоммерческих организаций, работающих в области профилактики наркомании и помощи наркозависимым людям. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на заседании Совета по проблемам профилактики наркомании при палате регионов.

По её словам, соответствующие рекомендации будут направлены в регионы и ведомства.

Реестр, включающий в себя информацию обо всех организациях в сфере борьбы с наркоманией, может помочь наладить взаимодействие волонтёров с государственными структурами и эффективнее осуществлять поддержку НКО и добровольцев в этой сфере, считает сенатор.

На сегодняшний день во всех регионах действуют антинаркотические программы, к осуществлению которых привлекают общественные организации, но только в трети субъектов РФ они финансируются в полном объёме, добавила Карелова.

В то же время помощь волонтёров очень важна, так как «они работают с основной группой риска — средний возраст приобщения к наркотикам сегодня — 15-17 лет», — подчеркнула вице-спикер палаты регионов.

По её мнению, регионы должны развивать волонтёрское движение против наркомании, в том числе оказывая поддержку волонтёрам в профессиональной подготовке.