Ещё
В России появится реестр НКО, работающих в области профилактики наркомании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России появится реестр НКО, работающих в области профилактики наркомании 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В России может появиться реестр некоммерческих организаций, работающих в области профилактики наркомании и помощи наркозависимым людям. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на заседании Совета по проблемам профилактики наркомании при палате регионов.
По её словам, соответствующие рекомендации будут направлены в регионы и ведомства.
Реестр, включающий в себя информацию обо всех организациях в сфере борьбы с наркоманией, может помочь наладить взаимодействие волонтёров с государственными структурами и эффективнее осуществлять поддержку НКО и добровольцев в этой сфере, считает сенатор.
На сегодняшний день во всех регионах действуют антинаркотические программы, к осуществлению которых привлекают общественные организации, но только в трети субъектов РФ они финансируются в полном объёме, добавила Карелова.
В то же время помощь волонтёров очень важна, так как «они работают с основной группой риска — средний возраст приобщения к наркотикам сегодня — 15-17 лет», — подчеркнула вице-спикер палаты регионов.
По её мнению, регионы должны развивать волонтёрское движение против наркомании, в том числе оказывая поддержку волонтёрам в профессиональной подготовке.
Поэтому по итогам встречи в Министерство образования также направят предложение наладить обучение добровольцев навыкам профилактического антинаркотического вмешательства на рабочем месте.
Парламентская газета: последние новости
Россия поставит Сирии новые системы ПВО Пентагон отказался от показанных Россией обломков «Томагавков» Волгоградские депутаты внесут в Госдуму законопроект о смене часового пояса в регионе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол181
Собчак смогла договориться с Киевом258
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…454
Макаревич снова оскорбил россиян1060
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение