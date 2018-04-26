Для волонтёров в сфере противодействия наркотикам установят требования 

Для работы волонтёров и НКО, которые занимаются профилактикой наркомании и помогают избавиться от зависимости, появятся стандарты, включающие единые требования и методические рекомендации. Такой документ разработали члены рабочей группы Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации.
«Масштабы добровольчества в России растут. Сегодня около семи миллионов наших соотечественников принимают участие в волонтёрской деятельности. Многие из них занимаются профилактикой наркомании и помощью тем, кто уже пострадал от наркомании», — рассказала вице-спикер Галина Карелова на заседании антинаркотического Совета, который она возглавляет.
По её словам, стандарт, который разработан для добровольцев, действующих в этой сфере, уже одобрен Минздравом и в ближайшее время будет направлен в МВД и Росстандарт. Совет по профилактике наркомании был создан в марте 2016 года по распоряжению председателя Совфеда Валентины Матвиенко. В этой работе активно участвуют вузы и студенчество.