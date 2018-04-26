Ещё
Для волонтёров в сфере противодействия наркотикам установят требования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для волонтёров в сфере противодействия наркотикам установят требования 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Для работы волонтёров и НКО, которые занимаются профилактикой наркомании и помогают избавиться от зависимости, появятся стандарты, включающие единые требования и методические рекомендации. Такой документ разработали члены рабочей группы Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации.
«Масштабы добровольчества в России растут. Сегодня около семи миллионов наших соотечественников принимают участие в волонтёрской деятельности. Многие из них занимаются профилактикой наркомании и помощью тем, кто уже пострадал от наркомании», — рассказала вице-спикер Галина Карелова на заседании антинаркотического Совета, который она возглавляет.
По её словам, стандарт, который разработан для добровольцев, действующих в этой сфере, уже одобрен Минздравом и в ближайшее время будет направлен в МВД и Росстандарт. Совет по профилактике наркомании был создан в марте 2016 года по распоряжению председателя Совфеда Валентины Матвиенко. В этой работе активно участвуют вузы и студенчество.
Парламентская газета: последние новости
Пентагон отказался от показанных Россией обломков «Томагавков» Россия поставит Сирии новые системы ПВО Захарова: РФ требует возвращения захваченной США дипсобственности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…332
Макаревич снова оскорбил россиян760
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море240
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма15
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение