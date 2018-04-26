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Платежи за отопление в Ростовской области изменятся, но не вырастут
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Платежи за отопление в Ростовской области изменятся, но не вырастут 

Деловое сообщество 1 час назад
Уже в октябре этого года жители Ростовской области заметят изменения в квитанциях за коммунальные услуги. «В декабре 2017 года региональной службой по тарифам наконец-то утверждены нормативы по подогреву холодной воды для предоставления услуги по горячему водоснабжению» — рассказал на заседании регионального правительства замгубернатора Сергей Сидаш.
На данный момент ресурсоснабжающие организации сами считают, сколько они потратили тепла для нагрева холодной воды и выставляют счета пропорционально издержкам. Однако власти уверены, что точное количество потраченного тепла измерить невозможно, поэтому введение нормативов необходимая мера. Управляющие компании неоднократно высказывались против такого шага и даже подавали судебные иски. Комментируя что нормы занижены и ресурсники потерпят убытки. Однако Верховный суд РФ встал на сторону ведомства.
Подобными мерами правительство решило бороться с завышением цен на тарифы ЖКХ. Опасаться скачка цен потребителям не стоит. Маловероятно, что они получали заниженные счета, а не завышенные. «С момента, когда будет вводиться новый норматив, то есть с начала нового отопительного сезона, совокупный платёж населения за ЖКХ не будет увеличен» — пояснил замгубернатора.
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