Все по честному: блокчейн упростит процесс страхования

рейтинговом агентстве Fitch Ratings , входящем в «большую тройку», технологию блокчейн назвали фактором, изменяющим правила игры для страховщиков.

Fitch Ratings оценило потенциал использования блокчейна на рынке страхования в своем новом обзоре, опубликованном в среду, 25 апреля, при этом в компании отметили, что страхование — благоприятная почва для реализации возможностей блокчейна. Агентство рассматривает блокчейн как средство для придания гибкости транзакциям страховых компаний и способ борьбы с мошенническими операциями. Однако эти преимущества технологии страховщики смогут оценить лишь в долгосрочной перспективе — в некоторых случаях через три-пять лет — и совсем не почувствуют их влияния на свой бизнес в краткосрочной перспективе.

О том как блокчейн сможет изменить экономические связи уже в ближайшем будущем читайте в нашем исследовании.