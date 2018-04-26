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Все по честному: блокчейн упростит процесс страхования
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Все по честному: блокчейн упростит процесс страхования 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
В рейтинговом агентстве Fitch Ratings, входящем в «большую тройку», технологию блокчейн назвали фактором, изменяющим правила игры для страховщиков.
Fitch Ratings оценило потенциал использования блокчейна на рынке страхования в своем новом обзоре, опубликованном в среду, 25 апреля, при этом в компании отметили, что страхование — благоприятная почва для реализации возможностей блокчейна. Агентство рассматривает блокчейн как средство для придания гибкости транзакциям страховых компаний и способ борьбы с мошенническими операциями. Однако эти преимущества технологии страховщики смогут оценить лишь в долгосрочной перспективе — в некоторых случаях через три-пять лет — и совсем не почувствуют их влияния на свой бизнес в краткосрочной перспективе.
О том как блокчейн сможет изменить экономические связи уже в ближайшем будущем читайте в нашем исследовании.
текст: Антон Кузнецов, фото: Unspash
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