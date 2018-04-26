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Волонтеры провели мемориально-патронатную акцию на Зеленоградском кладбище
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Волонтеры провели мемориально-патронатную акцию на Зеленоградском кладбище 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В преддверии Дня Победы активисты волонтерских центров Зеленограда привели в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны на Центральном кладбище в Савелках. Ребята очистили от мусора и прошлогодней листвы места захоронений, протерли памятники и оградки и возложили цветы к надгробьям. За время акции молодые люди привели в порядок 15 захоронений.
У мемориала «Солдатские звезды» прошел памятный митинг. Собравшиеся почтили память ушедших ветеранов минутой молчания. Затем состоялись выступления руководителя Ресурсного центра НКО Зеленограда Марии Гришиной и бывшего малолетнего узника фашистского концлагеря Андрея Елисеева, зачитавшего стихотворения собственного сочинения.
В акции приняли участие волонтеры центров «Милосердие — профессия моя» при Медицинском колледже №7, политехнического колледжа №50, «Культволонтер» при КЦ «Зеленоград», представители управ Зеленограда.
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