Волонтеры провели мемориально-патронатную акцию на Зеленоградском кладбище

В преддверии Дня Победы активисты волонтерских центров Зеленограда привели в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны на Центральном кладбище в Савелках. Ребята очистили от мусора и прошлогодней листвы места захоронений, протерли памятники и оградки и возложили цветы к надгробьям. За время акции молодые люди привели в порядок 15 захоронений.

У мемориала «Солдатские звезды» прошел памятный митинг. Собравшиеся почтили память ушедших ветеранов минутой молчания. Затем состоялись выступления руководителя Ресурсного центра НКО Зеленограда Марии Гришиной и бывшего малолетнего узника фашистского концлагеря Андрея Елисеева , зачитавшего стихотворения собственного сочинения.

В акции приняли участие волонтеры центров «Милосердие — профессия моя» при Медицинском колледже №7, политехнического колледжа №50, «Культволонтер» при КЦ «Зеленоград», представители управ Зеленограда.