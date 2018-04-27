Представители 150 компаний обсудят в «Сколково» корпоративные инновации

На площадке технопарка "Сколково" 17 мая пройдет международная конференция «Инновации для корпораций». Более 30 ведущих экспертов и представителей 150 российских и зарубежных компаний обсудят практику внедрения новейших технологических решений в крупном бизнесе.

С приветственным словом перед участниками выступит Олег Фомичев , статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ . Йонас Риддерстрале, яркий представитель Стокгольмской школы экономики, гуру управленческого консалтинга и соавтор мирового бестселлера «Бизнес в стиле фанк», на keynote-сессии объяснит, почему корпоративная инновация может стать секретом успешного бизнеса.

Ключевой сессией конференции станет пленарная дискуссия «От теории к практике». На ней руководители российских и зарубежных компаний, а также международные эксперты выработают определение, что из себя представляет корпоративная инновация, детально разберут ее «жизненный цикл». Участники дискуссии расскажут о методиках сохранения конкурентоспособности компании на рынке, представят практики создания корпоративной атмосферы, позволяющей мотивировать сотрудников креативно мыслить, создавая собственные внутренние инновации.