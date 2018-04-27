Представители 150 компаний обсудят в «Сколково» корпоративные инновации 

На площадке технопарка "Сколково" 17 мая пройдет международная конференция «Инновации для корпораций». Более 30 ведущих экспертов и представителей 150 российских и зарубежных компаний обсудят практику внедрения новейших технологических решений в крупном бизнесе.
С приветственным словом перед участниками выступит Олег Фомичев, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ. Йонас Риддерстрале, яркий представитель Стокгольмской школы экономики, гуру управленческого консалтинга и соавтор мирового бестселлера «Бизнес в стиле фанк», на keynote-сессии объяснит, почему корпоративная инновация может стать секретом успешного бизнеса.
Ключевой сессией конференции станет пленарная дискуссия «От теории к практике». На ней руководители российских и зарубежных компаний, а также международные эксперты выработают определение, что из себя представляет корпоративная инновация, детально разберут ее «жизненный цикл». Участники дискуссии расскажут о методиках сохранения конкурентоспособности компании на рынке, представят практики создания корпоративной атмосферы, позволяющей мотивировать сотрудников креативно мыслить, создавая собственные внутренние инновации.
Спикерами пленарной дискуссии выступят Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково», Василий Белов, генеральный директор «Сколково — Венчурные инвестиции», Наталья Касперская, президент ГК INFOWATCH, сооснователь компании «Лаборатория Касперского». Свое мнение также выскажут первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, руководитель направления по поддержке стартап-инициатив и работе с активами Enel Innovation Hubs Карло Наполи.
На сессии, посвященной внедрению инноваций в различных отраслях экономики, на конкретных примерах поговорят об инновациях в банках и ретейле. Другими темами для дискуссии станут индустрии Life Science и Agro, топливно-энергетический комплекс и промышленность. На отраслевой сессии также обсудят преимущества и возможности корпоративных венчурных инвестиций. Инструментами и опытом внедрения инноваций поделятся представители топ-менеджмента Фонда «Сколково», Группы ВТБ и S7 Group, компаний SAP Labs СНГ, "Ашан Ритейл Россия", Decathlon Russia, «Леруа Мерлен», Philips, «Bayer Россия и СНГ», «Sanofi Россия», «Сингента», "Сибур", "ЕвроСибЭнерго", Mail.ru Group, "РЖД", "Россети", «ОДК-Сатурн» и госкорпорации «Ростех».