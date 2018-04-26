Конференция «Инновации для корпораций» пройдет в «Сколково»

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Конференция «Инновации для корпораций», посвященная внедрению новейших технологических решений в крупном бизнесе, пройдет в Технопарке "Сколково" 17 мая, сообщает пресс-служба Фонда «Сколково».

С лекцией на тему «Изменение методик ведения бизнеса под влиянием интернета, который ускорил темп рабочих процессов и уничтожил географические бизнес-границы» перед уастниками конференции выступит авторитетный бизнес-эксперт и экономист, приглашенный профессор в Школе бизнеса Эшридж (Ashridge Business School) в Великобритании , а также в испанской бизнес-школе IE Business School Йонас Риддерстрале.

Участники конференции обсудят механизмы сохранения компаниями конкурентоспособности, работу со стартапами, создание внутренних корпоративных акселераторов и другие темы.