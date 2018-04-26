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Конференция «Инновации для корпораций» пройдет в «Сколково»
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Конференция «Инновации для корпораций» пройдет в «Сколково» 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Конференция «Инновации для корпораций», посвященная внедрению новейших технологических решений в крупном бизнесе, пройдет в Технопарке "Сколково" 17 мая, сообщает пресс-служба Фонда «Сколково».
С лекцией на тему «Изменение методик ведения бизнеса под влиянием интернета, который ускорил темп рабочих процессов и уничтожил географические бизнес-границы» перед уастниками конференции выступит авторитетный бизнес-эксперт и экономист, приглашенный профессор в Школе бизнеса Эшридж (Ashridge Business School) в Великобритании, а также в испанской бизнес-школе IE Business School Йонас Риддерстрале.
Участники конференции обсудят механизмы сохранения компаниями конкурентоспособности, работу со стартапами, создание внутренних корпоративных акселераторов и другие темы.
"Главным событием мероприятия станет панельная дискуссия, посвященная теории и практике внедрения корпоративных инноваций, а также проблемам, которые возникают в ходе этого процесса. В ней примут участие президент ГК INFOWATCH, сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская, первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, руководитель направления по поддержке стартап-инициатив и работе с активами Enel Innovation Hubs Карло Наполи. К обсуждению присоединятся старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем и генеральный директор «Сколково — Венчурные инвестиции» Василий Белов". — говорится в пресс-релизе фонда.
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