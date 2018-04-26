Сайт департамента внешних связей правительства Нижегородской области стал доступен на шести языках

Об этом сообщили в ведомстве.

«Для нас важно повышать интерес иностранных деловых кругов к сотрудничеству с Нижегородской областью , поэтому с 20 апреля департамент внешних связей правительства Нижегородской области запустил версии сайта на пяти иностранных языках: английском, французском, немецком, китайском и арабском», — сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева . «Теперь информация о нижегородском регионе станет более доступной для представителей большинства стран-партнеров Нижегородской области», — продолжила директор департамента.

По словам Ольги Гусевой, 5 иностранных языков были выбраны не случайно. Отбор происходил исходя из распространения в мире, а также приоритетных направлений сотрудничества нижегородского региона. Китайским языком владеют более 1, 3 млрд жителей земли, английским — более 600 млн, арабский является родным для 240 млн человек, а немецкий и французский — почти для 200 млн Директор департамента выразила надежду, что в скором времени на сайте появится также версия на испанском языке, который используют более 350 млн человек.

По информации департамента внешних связей, за последние полгода был отмечен рост количества постоянных читателей сайта департамента более чем в 12 раз. Кроме того, благодаря использованию новой структуры сайта посетители стали легче ориентироваться в информации и быстрее находить нужный им раздел, а благодаря странице департамента в сети Facebook появилась возможность поддерживать с ними оперативную связь.

Также в последний год отмечено увеличение интенсивности визитов зарубежных делегаций по линии правительства Нижегородской области более чем в 2,5 раза (с 89 до 250).