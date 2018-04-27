Житель Татарстана, выбросивший из окна девочку, получил 10 лет колонии

Суд Татарстана вынес приговор 34-летнему жителю Набережных Челнов Ивану Никитину , который признан виновным в покушении на убийство малолетнего ребенка. Пьяный мужчина

выбросил девочку, являющуюся внучкой его сожительницы, из окна третьего этажа.

Набережночелнинский городской суд назначил Ивану Никитину наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщает

официальный сайт

"Бизнес Online"

со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Трунову.

Установлено, что в ночь на 6 февраля 2018 года Никитин, находясь в одном из домов в Набережных Челнах, распивал алкоголь вместе с сожительницей. При этом в гостях у женщины находилась пятилетняя внучка. В какой-то момент пьяный мужчина ударил ребенка, а затем выбросил в окно третьего этажа.

"Очевидцы вызвали на место медработников, которые доставили девочку в больницу, где у нее были зафиксированы различные повреждения, в том числе перелом руки", — говорится в пресс-релизе.

Ивану Никитину инкриминировали ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего").

Добавим, нередко пьяные и агрессивные жители различных регионов России выбрасывают из окон домашних животных. Только за неделю зафиксировано несколько таких случаев. Днем 19 апреля в Липецке из окна дома N9а по улице Петра Смородина выпал кот. Как оказалось, его сбросил хозяин с высоты девятого этажа.

Животное приземлилось на капот автомобиля Infiniti. После этого черный кот встал на лапы и убежал. В итоге хозяева забрали питомца обратно в квартиру, сообщает агентство

"Мое!Online"

По рассказу свидетеля, увидев вмятину на иномарке, он долго размышлял, из-за чего она появилась. По одной версии, машину повредил хулиган с кувалдой. Однако видеозапись, сделанная камерой наблюдения, помогла установить обстоятельства появления вмятины.

(18+)

Поздним вечером 22 апреля в доме N5 по улице Орлова в Кургане пьяный мужчина сбросил собаку с третьего этажа. По словам очевидцев, животное «переломало себе все» и «выло от боли на всю округу». Затем сын живодера вышел из дома и забрал пса обратно в квартиру. Через некоторое время лай собаки затих, после чего жильцы отнесли к гаражам какой-то большой сверток. Вероятно, собака погибла, и хозяева избавились от ее тела.

Прибывший на вызов наряд полиции задержал предполагаемого живодера, сообщает

Kurgan.ru. По словам местных жителей, семья, в которой расправились с собакой, является неблагополучной.

А в ночь на 15 апреля в Новом Уренгое в ЯНАО неадекватный местный житель выбросил собаку из окна восьмого этажа. Ранее этот же мужчина не раз проявлял агрессию к людям. В частности, он избивал свою жену.

Пострадавшую собаку доставили в ветеринарную клинику «Ласка». Там у животного диагностировали множественные переломы, повреждения мочевого пузыря и кишечника, писал

"Красный Север". «Мелкие кости сильно поранили кожу, оставив глубокие сквозные раны», — рассказала ветеринар Даниэла Куксина.