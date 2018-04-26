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«Самая австралийская фотография в мире» прославилась в сети
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«Самая австралийская фотография в мире» прославилась в сети 

Lenta.ru 1 час назад
В сети широко распространился снимок, который прозвали «самой австралийской фотографией на свете». На нем дикая собака динго пожирает акулу, а на переднем плане сплелись две змеи.
Фотографией поделился пользователь Twitter @MaverickBistro. Снимок он снабдил воображаемым разговором по телефону с мамой, спросившей, как ему в Австралии. В ответ он описал все происходящее, она посмеялась, но потом получила сообщение с фотографией и сильно удивилась.
За сутки пост набрал 76 тысяч лайков, им поделились больше 33 тысяч человек. Однако комментаторы отметили, что фотография обработана в графическом редакторе: на ней объединили два снимка, которые действительно были сделаны на одном из австралийских островов в один день.
Также пользователь @dominik_beh добавил, что для полного соответствия стереотипам на снимке не хватает ядовитого паука. @Iheartskwerls из Австралии добавила, что не видит на снимке ничего необычного, поскольку «так выглядит типичный день в стране».
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