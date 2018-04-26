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Социальный работник из Мещанского района занял второе место на окружном профессиональном конкурсе
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Социальный работник из Мещанского района занял второе место на окружном профессиональном конкурсе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 25 апреля прошел окружной конкурс социальных работников. В нем поучаствовали десять человек — по одному представителю от каждого района Центрального округа Москвы. Социальный работник из Мещанского района занял второе место.
Победителем стала Ксения Долидзе, сотрудница филиала «Хамовники» ТЦСО «Таганский», а «бронза» досталась Ксении Бабынькиной —сотруднику из филиала «Замоскворечье» ТЦСО «Таганский».
— Мы очень гордимся нашей сотрудницей, которая заняла второе место. Она не просто хороший работник, но и творческий человек, а главное, достойна призового места, — поделилась Елена Лиоли, заместитель директора ТЦСО «Мещанский».
Отметим, что на конкурсе участников оценивало жюри. В него вошли Татьяна Данько, начальник управления Департамента труда и социальной защиты населения, представители Совета ветеранов.
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