Социальный работник из Мещанского района занял второе место на окружном профессиональном конкурсе

В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 25 апреля прошел окружной конкурс социальных работников. В нем поучаствовали десять человек — по одному представителю от каждого района Центрального округа Москвы . Социальный работник из Мещанского района занял второе место.

Победителем стала Ксения Долидзе, сотрудница филиала «Хамовники» ТЦСО «Таганский», а «бронза» досталась Ксении Бабынькиной —сотруднику из филиала «Замоскворечье» ТЦСО «Таганский».

— Мы очень гордимся нашей сотрудницей, которая заняла второе место. Она не просто хороший работник, но и творческий человек, а главное, достойна призового места, — поделилась Елена Лиоли, заместитель директора ТЦСО «Мещанский».

Отметим, что на конкурсе участников оценивало жюри. В него вошли Татьяна Данько, начальник управления Департамента труда и социальной защиты населения, представители Совета ветеранов.