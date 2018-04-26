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Предвестник краха СССР
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Предвестник краха СССР 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
О причинах и последствиях чернобыльской катастрофы спорят до сих пор. Неудачная конструкция реактора, ошибочные действия персонала — таковы основные версии, и экспертное сообщество пока так и не пришло к согласию. Погибли люди, был эвакуирован город и множество сел, из сельскохозяйственного обихода вывели сотни тысяч гектаров пахотных земель — теперь их захватила дикая природа, и в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС образовалось нечто вроде заповедника.
Фотохроника ТАСС/Валерий Зуфаров
Бригада ликвидаторов, занятая на восстановительных работах на третьем энергоблоке ЧАЭС
Для позднего СССР эта катастрофа стала тяжелейшей травмой: под сомнение были поставлены мощь и престиж советской науки. В догорбачевские времена чернобыльскую беду удалось бы не замолчать — для этого она оказалась чересчур громким — но заболтать. С курсом на гласность это оказалось невозможным. Газеты писали о подвигах «ликвидаторов», кадры с ЧАЭС показывало телевидение. Страна стояла крепко, и никто не знал, что СССР отмерено каких-то пять лет лет. Никто не понимал, что Чернобыль станет началом распада Советского Союза.
Бывают исторические периоды, когда разного рода происшествия накапливаются в критическом количестве и становятся началом необратимых событий. Чернобыль случился на фоне провальной афганской кампании, подорвавшей веру в непобедимость Советской Армии. Впереди была гибель парохода «Адмирал Нахимов», авантюра Матиаса Руста, приземлившегося на Красной площади в день погранвойск и землетрясение в Спитаке. Все это стало прологом к разрушению экономики, пустым магазинам, межнациональным столкновениям и «параду суверенитетов»: казалось, что авария на ЧАЭС была указателем, при помощи которого судьба указала СССР последний путь. На самом деле, разумеется, все было совсем не так.
Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Anatolii Stepanov
Плохая работа, халатность и разгильдяйство в конце-концов стали родовыми признаками советской системы, об этом говорила популярная в брежневское время пословица: «Вы делаете вид, что платите, мы делаем вид, что работаем». Реактор был плохо спроектирован, персонал действовал неадекватно: одна беда наложилась на другую, результатом стала трагедия. Капитан «Адмирала Нахимова» перед столкновением с сухогрузом ушел с мостика, капитан сухогруза положился на автоматику — одно разгильдяйство совпало с другим, в результате погибли сотни людей. Руст пролетел через зону ПВО, потому что ни один генерал не решился дать команду стрелять — сначала была трусость, а в результате позор.
СССР умер задолго до своей юридически зафиксированной смерти, признаком его гибели стало то, что никто не хотел перетруждаться и большая часть советских граждан делало свою работу спустя рукава, ни о чем не думая. Выморочная жизнь при советской власти так всем надоела, что это стало неосознанной, мягкой формой саботажа: люди ушли в свою собственную жизнь, время на работе они отбывали. Платить за это пришлось смертями, эвакуацией, подвигами «ликвидаторов». Чернобыль стал началом — впереди были другие потрясения, тяжелые испытания и конец советской эпохи.
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