Петросовет внес изменения в структуру администрации Петрозаводска

В структуре мэрии карельской столицы появилось два новых комитета.

Сегодня на сессиии Петрозаводского городского совета народные избранники внесли изменения в устав Петрозаводска , тем самым изменив структуру исполнительной власти карельской столицы, сообщает корреспондетн портала «Карельские Вести».

Согласно решению Петросовета в мэрии будет создан комитет экономического развития, а ныне существующий комитет экономики и управления муниципальным имуществом станет комитетом градостроительства и землепользования.

Выделение деятельности по экономическому развитию Петрозаводского городского округа в отдельное направление позволит повысить эффективность использования муниципального имущества, увеличить инвестиционную привлекательность Петрозаводского городского округа, расширить возможности получения различных видов доходов, а также разграничить ответственность за конкретные направления деятельности в Администрации Петрозаводского городского округа,

— говорится в решение Петросовета.

В состав комитета градостроительства и землепользования без изменения статуса отраслевого подразделения войдут:

— управление земельных ресурсов;

— управление архитектуры и градостроительства;

— архитектурно — планировочный отдел (в составе управления);

— отдел обеспечения градостроительной деятельности (в составе управления);

— отдел финансового обеспечения (на правах самостоятельного отдела);

Оставшееся подразделения после реорганизации войдут в комитет экономического развития:

— отдел потребительского рынка будет реорганизован в управление потребительского рынка;

— отдел распоряжения, управления и аренды муниципального имущества будет реорганизован в самостоятельный отдел распоряжения, управления и аренды муниципального имущества;

— отдел экономического развития и анализа, а также управление экономики и инвестиционной политики будут упразднены, с передачей штатных единиц во вновь созданный самостоятельный отдел экономики и инвестиционной политики.