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Петросовет внес изменения в структуру администрации Петрозаводска
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Петросовет внес изменения в структуру администрации Петрозаводска 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В структуре мэрии карельской столицы появилось два новых комитета.
Сегодня на сессиии Петрозаводского городского совета народные избранники внесли изменения в устав Петрозаводска, тем самым изменив структуру исполнительной власти карельской столицы, сообщает корреспондетн портала «Карельские Вести».
Согласно решению Петросовета в мэрии будет создан комитет экономического развития, а ныне существующий комитет экономики и управления муниципальным имуществом станет комитетом градостроительства и землепользования.
Выделение деятельности по экономическому развитию Петрозаводского городского округа в отдельное направление позволит повысить эффективность использования муниципального имущества, увеличить инвестиционную привлекательность Петрозаводского городского округа, расширить возможности получения различных видов доходов, а также разграничить ответственность за конкретные направления деятельности в Администрации Петрозаводского городского округа,
— говорится в решение Петросовета.
В состав комитета градостроительства и землепользования без изменения статуса отраслевого подразделения войдут:
— управление земельных ресурсов;
— управление архитектуры и градостроительства;
— архитектурно — планировочный отдел (в составе управления);
— отдел обеспечения градостроительной деятельности (в составе управления);
— отдел финансового обеспечения (на правах самостоятельного отдела);
Оставшееся подразделения после реорганизации войдут в комитет экономического развития:
— отдел потребительского рынка будет реорганизован в управление потребительского рынка;
— отдел распоряжения, управления и аренды муниципального имущества будет реорганизован в самостоятельный отдел распоряжения, управления и аренды муниципального имущества;
— отдел экономического развития и анализа, а также управление экономики и инвестиционной политики будут упразднены, с передачей штатных единиц во вновь созданный самостоятельный отдел экономики и инвестиционной политики.
По материалам: ptzgovorit.ru
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