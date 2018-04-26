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Китай разработал оборудование для контроля безопасности на базе искусственного интеллекта
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Китай разработал оборудование для контроля безопасности на базе искусственного интеллекта 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ — Китай разработал оборудование для контроля безопасности на базе искусственного интеллекта /ИИ/, которое поможет ускорить досмотр и уменьшить очереди на контроль безопасности в таких местах, как аэропорты.
Разработанное Китайской корпорацией космической науки и промышленности /CASIC/ оборудование может с точностью более 95 проц. распознать 89 видов контрабандных предметов за 0,7 секунды.
Человек поднимает руки и проходит сквозь оборудование, которое, идентифицируя металлические и неметаллические предметы, может обнаружить опасные и контрабандные предметы под одеждой человека.
Большинство видов досмотра в Китае осуществляется с помощью портативных металлоискателей, что представляет собой трудоемкий и длительный процесс. В некоторых местах, где установлены рентгеновские сканеры, озабоченность вызывает излучение.
По словам главного конструктора Ху Линя, электромагнитное излучение нового оборудования составляет лишь одну тысячную долю излучения сигнала мобильного телефона.
В оборудовании применяется «интеллектуальная технология защиты конфиденциальности», которая пикселизирует лицо и интимные части тела человека на изображении.
С помощью ИИ оборудование продолжает «изучать» новые виды контрабандного товара.
По словам сотрудника CASIC Сунь Хао, тестовое применение данного оборудования осуществляется в пекинском международном аэропорту Шоуду. -0-
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