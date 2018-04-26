ОБЗОР: Система «Финтеха» сделает безналичные расчёты для россиян быстрыми и бесплатными

МОСКВА , 26 апр /ПРАЙМ/. Переводы по системе быстрых платежей для россиян в перспективе должны стать бесплатными, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова , выступая на пресс-конференции Ассоциации «Финтех». Передовые в технологическом плане банки уже принимают участие в пилотном тестировании системы, её промышленный запуск намечен на январь 2019 года.

Ассоциация «Финтех», в которую входят ЦБ РФ и крупнейшие российские банки, в октябре 2017 года утвердила концепцию платформы мгновенных розничных платежей. Она должна предоставить россиянам возможность быстрых платежей по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты. По данным ассоциации, промышленное решение, в том числе по включению сервиса по платежам через мессенджеры, будет готово не ранее 2019 года.

Генеральный директор «Финтеха» Сергей Солонин сообщил, что быстрой реализации проекта будет способствовать высокая мотивация его участников. Он добавил, что ассоциация внимательно изучила зарубежный опыт и заложила в свою базовую модель возможность переводов не только по номеру телефона, но и по e-mail. «В дальнейшем в этом году мы планируем продолжить работу над развитием промышленной версии, в начале 2019 года нужно выйти на промышленную эксплуатацию», — уточнил он.

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

Выступая на пресс-конференции ассоциации, Солонин рассказал, что основой для новой системы стала идея по объединению всех участников рынка, которые бы работали по единым правилам, независимо от того, в каком банке обслуживается человек.

Райффайзенбанк, ВТБ, Он пояснил, что в конце прошлого года были сформированы технические требования, которые бы учитывали мнение каждого из участников ассоциации. Основным критерием стал финальный клиент, простота и удобство для него такого сервиса. Солонин сообщил, что прототип системы был разработан в начале этого года, в его разработке приняли участие некоторые члены ассоциации, например, Альфа-банк Газпромбанк и " Тинькофф банк ".

Несмотря на то что в пилотной версии проекта участвуют в первую очередь технологически готовые к этому банки, в перспективе система быстрых платежей должна стать всеохватывающей. «Итоговый вариант системы предполагает участие каждого банка, который работает у нас в финансовой сфере», — обратила внимание Скоробогатова.

КАК ВСЁ УСТРОЕНО

Банк России станет оператором платёжной системы и её расчетным центром. В качестве операционного платежного клирингового центра системы выбрана компания НСПК (Национальная система платежных карт). Ассоциация «Финтех» координирует реализацию проекта, предоставляет площадку для обсуждения с участниками рынка технологических вопросов и клиентского опыта, а также модели внедрения.

"С точки зрения управления ЦБ был выбран участниками рынка. ЦБ как оператор наиболее оптимальное решение, Это не генерирует дополнительных издержек для участников системы, что очень важно", — уточнила Скоробогатова.

НСПК как юридическое лицо отвечает за процессинг, что позволит участникам системы существенно экономить издержки. «Техническая платформа создается НСПК, так как операции будут работать аналогично тому, как работает карта „Мир“, — пояснила Скоробогатова.

Она добавила, как важно, что участники оказали доверие НСПК в рамках этого проекта. „Мы обсуждали и отдельное юридическое лицо и создание отдельного консорциума, но поняли, что это займёт много времени и нет шансов договориться. Затраты на входе должны быть минимальными при создании такой системы“, — уточнила зампред ЦБ.

Руководитель „Финтеха“ добавил, что никакого отдельного юридического лица, которое будет играть роль точки капитализации, создано не будет. „Мы, как ассоциация, будем продолжать роль заказчика. Ассоциация будет продолжать наблюдать за процессом и координировать участников в случае споров. На этом роль ассоциации будет исчерпана“, — объяснил он.

СКОЛЬКО СТОИТ

Вопрос тарификации внутри системы продолжает оставаться открытым. Генеральный директор НСПК Владимир Комлев пояснил, что предстоит уточнить, какие правила тарификации будут использоваться и определить ограничения по списанию комиссии с физических лиц. „На тему тарифов ещё будем общаться с банками, чтобы о чём-то договориться, это будет система гораздо более дешёвая, чем современная система межбанковского взаимодействия“, — уточнил он.

Регулятор будет жёстко следить за тем, чтобы платежи внутри системы были доступными для клиентов. „Банки вместе с НСПК должны разработать предложения, это должно быть приемлемо для всех сторон. Для клиентов тарифы должны быть минимальные, в перспективе даже ноль“, — сообщила Скоробогатова.

Она добавила, что в третьем квартале 2019 года в системе будет внедрена возможность оплаты C2B — перевод платежей от физическим лиц юридическим лицам, например, при покупке в интернет-магазине.

В вопросе верификации клиента ключевую роль будут играть мобильные приложения банков. В настоящее время прорабатываются дополнительные варианты по аутентификации, в перспективе вероятна интеграция с платформой 3D secure 2.0, в которой учитываются возможности электронной подписи на устройстве, с которого делается вход.

ЧТО ЕЩЁ ПРЕДЛАГАЕТ РЫНОК

Ранее Mastercard уже объявила о запуске в России технологической платформы для переводов денежных средств по номеру телефона, адресу электронной почты, а также через социальные сети „ВКонтакте“ и „Одноклассники“, первым к инновационной платформе подключился Райффайзенбанк.

Скоробогатова заключила, что система, реализуемая „Финтехом“ и НСПК принципиально отличается от переводов по номеру мобильного телефона, которую ранее анонсировала Mastercard. „То, что запускает международная система (Mastercard — ред.) — это перевод по карточным счетам, это еще один вид оплаты картой. Это ограниченный сегмент использования инструмента. Вы не должны думать, как клиент, какой у вас карточный счет, какой текущий, какой у вас вклад и так далее“, — объяснила она.

Система быстрых платежей, реализуемая „Финтехом“, станет платформой, которая не будет ограничиваться карточными счетами, любая операция сможет проходить по любому счету отправителя и получателя, вне зависимости от того, где открыты эти счета.