Вместе с Никитиным в праймериз «Единой России» будут участвовать еще три кандидата 

Для включения в список участников праймериз НРО «Единая Россия» к губернаторским выборам предложены: врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, военного комиссара региона Владимира Пакова, председателя союза театральных деятелей Нижегородской области Сергея Кабайло и главы МСУ Первомайского района Елены Лебедновой. Об этом стало известно на заседании регионального политсовета нижегородского регионального отделения партии в четверг, 26 апреля.
Кандидатуру Глеба Никитина выдвинул секретарь НРО «Единая Россия», депутат госдумы Денис Москвин, кандидатуру Владимира Пакова — зампредседателя законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, Сергея Кабайло — президент ОАО «ГАЗ» Николай Пугин. Из зала также поступило предложение о кандидатуре Елены Лебедновой.
Теперь участникам предварительного голосования предстоит встретиться с 964 секретарями местных и первичных отделений партии. Мероприятие намечено на 29 мая в ФОКе «Мещерский».
Внеочередная конференция «Единой России» для выдвижения кандидата на выборы губернатора пройдет 14 июня в IT-парке «Анкудиновка».
Напомним, праймериз по определению кандидатуры для выдвижения в депутаты Государственной думы РФ по одномандатному избирательному округу № 129 пройдут по первой модели: кандидаты заявляются в порядке самовыдвижения, в голосовании смогут принять участие все желающие, проживающие на данной территории, вне зависимости от партийной принадлежности. По той же модели пройдут праймериз для последующего выдвижения кандидата в законодательное собрание Нижегородской области по избирательному округу № 6.
Процедура предварительного голосования для представительных органов муниципальных образований Нижегородской области с численностью избирателей более 1 000 человек будет организована также по первой модели, для территорий с количеством избирателей менее 1 000 человек выбрана третья модель.