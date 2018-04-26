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Собянин открыл 6-й сезон велопроката в столице
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Собянин открыл 6-й сезон велопроката в столице 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Зимняя спячка завершена. С 26 апреля прокат самого летнего вида транспорта вновь доступен для всех желающих. Правда, радости соскучившихся по велосипедам москвичей явно не разделила погода. Но настоящие любители велопрогулок уверены — дождь и ветер вовсе не помеха.
Особенно те, кто уже настолько устал от снега и холодов, что даже в проливной дождь готов использовать велосипед. Любая возможность, наконец, выгулять своего железного коня встречается на ура. Главное — не забыть дома дождевик. И вперед за руль — точнее, на колеса. Завсегдатаи велосипедных прогулок прокаты брали чуть ли не штурмом.
Прокатиться по Москве на велосипеде не только удобно, но и комфортно. Велосипедов, к примеру, однозначно хватит для всех желающих — по количеству велопарка Москва обгоняет большинство европейских городов. Да и станций проката с каждым годом становятся все больше. В этом году воспользоваться услугами можно будет в Таганском, Басманном и Южнопортовом районе. Дополнительные станции велопроката установили в самых людных местах — рядом с парками, в Москва-Сити и на территории арт-кластеров.
"Сезон будет удачным. С каждым годом все больше и больше москвичей пользуются велосипедом, в том числе велосипедным прокатом — «велобайком». В прошлом году прокат перевалил уже за 2 миллиона. В этом году, я надеюсь, что будет больше трех миллионов. Так что Москва входит в крупнейшую мировую систему велопроката", — отметил Собянин.
На международный уровень решили выходить и в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу. Мобильное приложение, к примеру, в этом году будет доступно и на английском языке. Для болельщиков приготовили различные акции и промокоды на пользование велопроката. Ввели даже специальный тариф — со страховкой. Сюрпризы подготовили и для москвичей. С сегодняшнего дня стартует конкурс на дизайн новой городской велопарковки. Главный приз — трехлетний абонемент на городской велопрокат и электрический велосипед. Победителя объявят 26 мая на сайте transport.mos.ru.
Александра Сергомасова, «ТВ Центр».
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