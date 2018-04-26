Почему изменят нормативы? Саратовец добился отмены завышенной платы за ЖКХ 

Как это отразится на кошельках саратовцев, станут ли они платить больше, узнал корреспондент «АиФ-Саратов».
Кто выиграл борьбу?
Жителей квартир и частных домов, в которых не установлены счетчики воды, в мае ждут хорошие вести. Дело в том, что существующие нормативы на потребление воды в ближайшем времени будут значительно уменьшены. Все это связано с деятельностью общественного активиста Сергея Пряникова, который, пройдя через множество ведомств и инстанций, смог в суде доказать, что по действовавшим с 2012 года в регионе нормативам жители переплатили комунальщикам свыше 1,5 млрд рублей.
— Я давно занимаюсь проблемами ЖКХ и пристально слежу за изменениями в законодательстве, — рассказал «АиФ — Саратов» активист. — Несколько лет назад заметил один факт: в сентябре 2012 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года, включающее в себя «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах». Согласно документу должны были измениться нормативы, но у нас в регионе все осталось по-прежнему. Плату назначали в зависимости от площади помещения, а не от того, сколько человек проживает, как того требует законодательство. Однако ничего не менялось более 5 лет! Я начал писать в различные инстанции, но мои запросы все игнорировали. В итоге пришлось обратиться в суд.
Прокуратура поддержала требование Сергея Пряникова, а Саратовский областной суд в январе постановил признать недействующими несколько решений гордумы Саратова в отношении нормативов потребления коммунальных услуг для населения по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению (канализации). На днях стало известно, что Верховный Суд РФ, куда была направлена апелляция, утвердил это решение.
Каким будет норматив?
На решение Верховного Суда отреагировали депутаты городской Думы, которые на заседании общественного совета при комитете регулирования тарифов обсудили, как отныне будут определяться нормативы потребления. Как заявила председатель областного комитета регулирования тарифов Лариса Новикова, «единые по области нормативы» не вводились по «объективным причинам», чтобы не ущемлять права людей, проживающих в разных муниципальных образованиях области (к примеру, жители Саратова или Александрова Гая до сих пор платят по-разному), однако теперь процесс перехода к единому нормативу будет активизирован.
— По итогам введения единого норматива в 16 муниципальных образованиях (Саратов, Энгельс, Балаково, Саратовский район и другие) области плата за холодную воду по новому нормативу снизится, а в остальных районах области вырастет. Поэтому, с целью недопущения роста платы граждан выше установленного, предлагается сделать поэтапный переход: где нормативы падают — в этом году, а там, где нормативы растут — ввести новые с 1 июля 2019 года, — заявила она.
Известно, что с 1 мая в Саратове будут снижены нормативы по холодному и горячему водоснабжению. По подсчетам общественников, снижение составит почти 40%. К сожалению, вернуть потраченные за все эти годы деньги (от 30 до 40 тысяч рублей на человека) саратовцам вряд ли удастся, нормативы признаются незаконными только на дату принятия судебного решения.