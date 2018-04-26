Почему изменят нормативы? Саратовец добился отмены завышенной платы за ЖКХ

Как это отразится на кошельках саратовцев, станут ли они платить больше, узнал корреспондент «АиФ-Саратов»

Кто выиграл борьбу?

Жителей квартир и частных домов, в которых не установлены счетчики воды, в мае ждут хорошие вести. Дело в том, что существующие нормативы на потребление воды в ближайшем времени будут значительно уменьшены. Все это связано с деятельностью общественного активиста Сергея Пряникова, который, пройдя через множество ведомств и инстанций, смог в суде доказать, что по действовавшим с 2012 года в регионе нормативам жители переплатили комунальщикам свыше 1,5 млрд рублей.

— Я давно занимаюсь проблемами ЖКХ и пристально слежу за изменениями в законодательстве, — рассказал «АиФ — Саратов» активист. — Несколько лет назад заметил один факт: в сентябре 2012 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года, включающее в себя «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах». Согласно документу должны были измениться нормативы, но у нас в регионе все осталось по-прежнему. Плату назначали в зависимости от площади помещения, а не от того, сколько человек проживает, как того требует законодательство. Однако ничего не менялось более 5 лет! Я начал писать в различные инстанции, но мои запросы все игнорировали. В итоге пришлось обратиться в суд.

Прокуратура поддержала требование Сергея Пряникова, а Саратовский областной суд в январе постановил признать недействующими несколько решений гордумы Саратова в отношении нормативов потребления коммунальных услуг для населения по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению (канализации). На днях стало известно, что Верховный Суд РФ , куда была направлена апелляция, утвердил это решение.

Каким будет норматив?

На решение Верховного Суда отреагировали депутаты городской Думы , которые на заседании общественного совета при комитете регулирования тарифов обсудили, как отныне будут определяться нормативы потребления. Как заявила председатель областного комитета регулирования тарифов Лариса Новикова , «единые по области нормативы» не вводились по «объективным причинам», чтобы не ущемлять права людей, проживающих в разных муниципальных образованиях области (к примеру, жители Саратова или Александрова Гая до сих пор платят по-разному), однако теперь процесс перехода к единому нормативу будет активизирован.

— По итогам введения единого норматива в 16 муниципальных образованиях (Саратов, Энгельс, Балаково, Саратовский район и другие) области плата за холодную воду по новому нормативу снизится, а в остальных районах области вырастет. Поэтому, с целью недопущения роста платы граждан выше установленного, предлагается сделать поэтапный переход: где нормативы падают — в этом году, а там, где нормативы растут — ввести новые с 1 июля 2019 года, — заявила она.

Известно, что с 1 мая в Саратове будут снижены нормативы по холодному и горячему водоснабжению. По подсчетам общественников, снижение составит почти 40%. К сожалению, вернуть потраченные за все эти годы деньги (от 30 до 40 тысяч рублей на человека) саратовцам вряд ли удастся, нормативы признаются незаконными только на дату принятия судебного решения.