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Горковский рыбозавод стал обладателем гранта губернатора Ямала
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Горковский рыбозавод стал обладателем гранта губернатора Ямала 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Горковский рыбозавод Шурышкарского района выиграл грант губернатора ЯНАО в размере 2,5 млн рублей среди сельскохозяйственных организаций автономного округа. Предприятие выигрывает конкурс второй год подряд.
Претендентов на грант оценивали по нескольким критериям — производительность труда, выполнение плановых показателей, количество реализованной продукции, полученная выручка, объём реализованной продукции, на которую не предоставлена государственная поддержка.
В прошлом году Горковский рыбозавод добыл и реализовал около 1160 тонн рыбы. На счету каждого рыбака, которых в штате предприятия более 180 человек, свыше шести тонн улова, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
В минувшем году предприятию удалось реализовать продукции более чем на 60 млн рублей. При этом себестоимость товара получилось снизить почти на 5%. Этого удалось добиться благодаря оптимизации производства, были пересмотрены нормы ГСМ, закрыты непродуктивные отдалённые промысловые участки, а менее затратные переведены на неводной лов.
Отметим, сельскохозяйственные и рыбодобывающие предприятия Ямала с 2011 года получили гранты губернатора на общую сумму более 30 млн рублей. По закону, 50% от размера гранта можно потратить на зарплаты работникам, 50% — на развитие производства.
Также в департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия продолжается приём заявок на участие в конкурсе от начинающих фермеров, максимальная сумма гранта для них — 1,5 млн рублей. Средства можно направить на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе на приобретение сельскохозяйственных животных, техники, инвентаря, семян и посадочных материалов и прочее. Заявки департамент будет принимать до 7 мая.
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