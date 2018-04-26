Горковский рыбозавод стал обладателем гранта губернатора Ямала

Горковский рыбозавод Шурышкарского района выиграл грант губернатора ЯНАО в размере 2,5 млн рублей среди сельскохозяйственных организаций автономного округа. Предприятие выигрывает конкурс второй год подряд.

Претендентов на грант оценивали по нескольким критериям — производительность труда, выполнение плановых показателей, количество реализованной продукции, полученная выручка, объём реализованной продукции, на которую не предоставлена государственная поддержка.

В прошлом году Горковский рыбозавод добыл и реализовал около 1160 тонн рыбы. На счету каждого рыбака, которых в штате предприятия более 180 человек, свыше шести тонн улова, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

В минувшем году предприятию удалось реализовать продукции более чем на 60 млн рублей. При этом себестоимость товара получилось снизить почти на 5%. Этого удалось добиться благодаря оптимизации производства, были пересмотрены нормы ГСМ, закрыты непродуктивные отдалённые промысловые участки, а менее затратные переведены на неводной лов.

Отметим, сельскохозяйственные и рыбодобывающие предприятия Ямала с 2011 года получили гранты губернатора на общую сумму более 30 млн рублей. По закону, 50% от размера гранта можно потратить на зарплаты работникам, 50% — на развитие производства.

Также в департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия продолжается приём заявок на участие в конкурсе от начинающих фермеров, максимальная сумма гранта для них — 1,5 млн рублей. Средства можно направить на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе на приобретение сельскохозяйственных животных, техники, инвентаря, семян и посадочных материалов и прочее. Заявки департамент будет принимать до 7 мая.