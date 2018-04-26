Фото: В Сирии замечены новые системы ПВО

На авиабазе Хмеймим в Сирии впервые замечен комплекс ПВО «Тор-М2». Фотографию зенитной системы опубликовал журналист, побывавший на авиабазе в ходе пресс-поездки. Ранее информация о наличии в составе российской группы в Сирии ЗРК семейства «Тор» отсутствовала, отметил военный блог.

В кадр попала боевая машина 9А331М. Как и «Панцирь» по соседству, она способна самостоятельно обнаруживать, сопровождать и сбивать цели в своей зоне ответственности: до 15 километров по дальности и до 10 по высоте. «Тор» может работать в автоматическом режиме, по командам расчета или получая целеуказания извне. Время реакции 4,8 секунды, количество одновременно обстреливаемых целей — 4. У модификации «Тор-М2» боекомплект увеличен до 16 ракет, а сами боеприпасы отличаются повышенной точностью и расширенной зоной поражения. На базе «Тор-М2» создан артический комплекс ПВО на шасси снегоболотохода ДТ-30ПМ.

Комментаторы удивляются, зачем на Хмеймим разместили две разных системы ПВО малого радиуса действия. Можно предположить, что одной из целей является проверка «Торов» в боевых условиях. Кроме того, этот комплекс отлично работает в сложной помеховой обстановке и будет полезен при отражении массовых налетов — тех же беспилотников, например.