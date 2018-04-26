Гостям Чемпионата мира покажут разрушенную ограду парка «Швейцария»

— Обратите свое внимание на плачевное состояние забора парка Швейцария . Он рушится все больше и больше, но ремонта так и нет из года в год, — написал читатель в редакцию NN.ru. — Становится небезопасно ходить по дорожкам рядом с ним, в парке много гуляют детей, мамочек с колясками, пар. Такое удручающее состояние забора парка по всей его длине от Мызы до Тобольских казарм.

Нижегородец добавил, что неоднократно обращался в администрацию, присылал фотографии, но ответа не получил.

Комплекс из ограды парка «Швейцария», ворот с колоннадами и кассами на остановке «Медицинская», в районе остановок «Музей района» и «Кинотеатр „Электрон“ является объектом культурного наследия. Памятник архитектуры вместе с другим имуществом был передан ООО „Парк „Приокский“, созданным администрацией Нижнего Новгорода в 2014 году.

Тогда это решение объясняли как раз необходимостью вывести парк из плачевного состояния, в котором он находится уже многие годы. А ведь только на реконструкцию ограды нужно было 66 млн рублей (в ценах 2014 года). Управлением парка занялись эффективные менеджеры.

В 2017 году директор „Парка „Приокский“ Елена Хабарова предложила отделить забор от парка и вернуть его в муниципальную собственность. Якобы город может потерять памятник, так как у нынешнего владельца денег на реконструкцию нет (она опять озвучила сумму в 66 млн рублей). А ремонт нужно успеть выполнить к Чемпионату мира по футболу — мимо парка проходит гостевой маршрут.

Депутаты гордумы, глава Приокского района, на чьей территории находится парк, глава Нижнего Новгорода поддержали передачу памятника. По их мнению, это оптимальный и самый оперативный способ привести его в безаварийное состояние.

— Сейчас, даже имея желание, мы не имеем возможности трогать этот забор, — говорил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов . — Я предлагаю его забрать, своими силами провести реконструкцию, а там решать. Либо мы будем этот делать за счет инвестора, либо привлекать наши предприятия.

Ограда с входными группами перешла к Нижнему Новгороду и была передана в оперативное управление Приокскому району. Прошел год. Сменилось руководство и города, и района. И только состояние забора парка „Швейцария“ осталось неизменным.

К мундиалю его так и не отремонтировали. Более того, в администрации Приокского района утверждают, что и не собирались.

— Ремонт ограждения не планировался к Чемпионату мира, — ответили на запрос NN.ru. — В настоящее время администрация района ведет разработку проектно-сметной документации на ремонт ограждения парка. Из областного и городского бюджетов на принципах софинансирования будет выделено 2,1 млн рублей.

Когда именно приступят к реконструкции парковой ограды, нам не ответили. Но уже очевидно, что не в нынешнем году.