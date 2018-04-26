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Уральская Сталь подтвердила соответствие международным стандартам
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Уральская Сталь подтвердила соответствие международным стандартам 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Уральская Сталь (входит в компанию «Металлоинвест») успешно прошла ресертификационный аудит действующей интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Соответствие ИСМ международным и отраслевым стандартам в ходе комплексной проверки подтвердили аудиторы сертификационных органов Бюро Веритас Сертификейшн Русь (Москва) и Пронап (Челябинск). В рамках единой интегрированной системы менеджмента, разработанной на базе стандарта PAS 99, как основе для интеграции систем менеджмента, проверка осуществлялась комплексно по трем направлениям — менеджмент качества (ISO 9001:2015), экологический менеджмент (ISO 14001:2015) и менеджмент безопасности труда и профессионального здоровья (OHSAS 18001:2007). Параллельно аудиторами осуществлялся также сертификационный аудит действующей системы менеджмента качества Уральской Стали на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2012 в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. Уральская Сталь впервые подтвердила соответствие требованиям СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ» и получила высокую оценку в этой системе добровольной сертификации.
Успешность проверки позволит расширить область сертификации на производство и сбыт продукции механического цеха — ресертифицировать производство и сбыт литых утяжелителей чугунных кольцевых, поставляемых для одного из подразделений ПАО «Газпром».
Комплексному аудиту предшествовала масштабная подготовка во всех структурных подразделениях Уральской Стали. В течение пяти дней аудиторы встречались с руководителями и специалистами подразделений комбината, изучали и оценивали внутреннюю документацию, регламентирующую деятельность персонала и технологических процессов.
«Программа комплексной проверки полностью выполнена. Представленная Уральской Сталью объемная информация соответствует всем критериям аудита, — отметила руководитель комиссии, представитель международного сертификационного органа Bureau Veritas Certification Марина Хмель. — Рекомендации по оформлению технологических документов даны механическому цеху, где идет увеличение объемов производства. Это поможет подразделению достичь высокого уровня производственной культуры, которое мы видели в других цехах. Также мы зафиксировали десять областей улучшений, что подтверждает старания подразделений и высокий уровень внутренних аудитов. Благодарим за сотрудничество руководство и специалистов комбината и надеемся, что наши рекомендации будут способствовать развитию предприятия».
Комиссия будет рекомендовать сертификационным органам выдать Уральской Стали сертификаты соответствия. Системы менеджмента в области качества, охраны окружающей среды, промышленной безопасности всех предприятий Металлоинвеста сертифицированы на соответствие международным стандартам и регулярно подтверждают соответствие в ходе контрольных, надзорных, ресертификационных аудитов. Наличие сертификатов подтверждает высокое качество организации производственной и природоохранной деятельности, системного подхода к вопросам безопасности труда на предприятиях.
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