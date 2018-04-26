Новый браслет Xiaomi Mi Band 3. Что ждём от него?

Что ждём от него?Помните, совсем недавно Xiaomi презентовали свой игровой смартфон, Black Shark? Нет? Не страшно, ничего революционного там не показали.

Презентация запомнилась другим: исполнительный директор Xiaomi, Лэй Цзюнь засветил новый Mi Band 3. Браслет на его руке попал под прицелы фотокамер во время мероприятия.

В аксессуаре чётко прослеживается наследие предыдущих поколений, но, на данный момент, о новинке практически нет информации. Всё же, мы можем — попытаться спрогнозировать, какие фишки получит очередное (четвёртое?) поколение браслета.

Увеличенный сенсорный экран

С экранами у Mi Band давние проблемы. Первые модели вообще обходились без него, а в третьем поколении он практически бесполезен. Время толком не посмотришь: Rise to Wake работает через раз, а тапать другой рукой не всегда получается.

Всё должно изменится. На фото видно, что экран у браслета абсолютно новый: он больше, а края закруглили. Хочется верить, что дисплей будет отображать больше информации, например, пару строк текста. Не думаю, что такой экран сильно ударит по бюджету, всё-таки на рынке есть куча более дешёвых устройств с большей диагональю.

Плюс ко всему, экран наконец-то станет сенсорным. Ещё бы накрутили автоматическую регулировку яркости: и батарею не съест, и ночью не ослепит.

Новое меню

Помимо палевной фотографии, в Сеть попали скриншоты нового меню.

На кадрах видно, что в фитнесс-трекере появятся крупные разделы с подразделами в каждом. Например, Уведомления, Пройденная дистанция или даже Погода (!). Внутри этих разделов пользователь попадает на бесконечную «карусель» подпунктов. Тут могут быть и сообщения из разных мессенджеров, и переключение между шагами/калориями, секундомер (!) или просто настройки.

Однозначно Mi Band 3 получит больше функций, чем показано на скрине. Ждём.

Новые жесты

Переработанное меню и сенсорный экран дали дорогу новым жестам. Меню Mi Band 2 листалось строго в одну сторону, если что-то пропустил — крути по новой. Управление браслетом четвёртого поколения не ограничится тапами по кнопке. Вот список новых жестов:

Браслет будет разблокироваться свайпом снизу вверх

Вертикальные свайпы переключают среди разделов

Тап по экрану переключит среди подразделов

Тап по кнопке вернёт на главный экран (привет, кнопка «Home»)

Долгий тап по той же кнопке для подтверждения действия

GPS-модуль

Новый Mi Band должен прекратить приписывать шаги. Реально, сейчас браслеты крутят в плюс до 1500 шагов в день. Пользователи не особо жалуются, видимо, всем нравится получать ачивки.

Проблему решает GPS-модуль. С помощью него, браслет разберётся, когда ты идёшь, едешь за рулём или просто машешь рукой. Скорее всего, это ударит по автономности устройства. Хорошо, если придётся заряжать его раз в две-три недели. Но что-то подсказывает, что из-за всех новых функций, заряда браслета хватит от силы на неделю.

Новый протокол Bluetooth 4.2 Это прокачанная версия Bluetooth 4.0. Она такая же энергоэффективная, но в 2,5 раза быстрее. Размер передаваемого пакета данных увеличился в 10 раз.

Фишка новой спецификации в другом: в Bluetooth 4.2 появился профиль IPSP (Internet Protocol Support Profile), который определяет поддержку передачи пакетов IPv6 между устройствами. Другими словами, браслету будет гораздо проще выгружать данные в Интернет.

Плюс, протокол Bluetooth 4.2 защищён лучше предшественников. Процесс сопряжения устройств состоит из большего количества частей, в рамках которых генерируется ключи шифрования.

Bluetooth 4.2 буквально просится в Mi Band 3. Он быстрее, безопаснее и умеет выходить в Интернет. И всё это не в ущерб энергоэффективности.

Чего точно не получит Mi Band 3?

Нормального, не глючного приложения.

Xiaomi главное выкинуть дешёвое устройство на рынок, а уж как оно будет работать — вторично.

Сначала мы долго не могли получить нормального перевода и интерфейса, Mi Fit частенько срывался на неразборчивый китайский, а поля залезали друг на друга. Затем из Mi Band внезапно выпилили слежение за фазами сна. Не вернули до сих пор, хотя, в связке с датчиком пульса это могло бы неплохо работать.

Да, Mi Fit потихоньку допиливают. Оно стало красивее, плавнее, с правильным переводом. Но браслет всё так же отваливается по нескольку раз в день.

И вряд ли что-то изменится. Xiaomi не разрабатывает приложение самостоятельно, этим занимается другая фирма. Понятно, что они связаны, но ответственность уже как бы переложили. Мол браслет-то идеален, просто разработчики подкачали.

Но у вас все равно будет Mi Band 3 Просто он опять будет крайне дешёвым. На старте продаж ожидаемая стоимость составит 4-4,5 тыс. руб., а через пару месяцев цена снизится до 2-3 тысяч.

Ну а вдруг заработает? Вдруг будет удобно? Вдруг начнёшь следить за собой и худеть?

Если даже вы не купите его самостоятельно, высока вероятность получить браслет в подарок на какой-то праздник. А что, солидно и недорого. Мне так задарили браслет, не зная, что у меня уже есть один.