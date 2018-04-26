Когда ждать рывок? Экономика Саратовской области выросла на 2,1%

Корреспондент « АиФ — Саратов » внимательно изучил текст отчета и подготовил основные тезисы выступления главы региона.

Что с доходами?

Данные, представленные в докладе, свидетельствуют о том, что экономика Саратовской области за последние шесть лет продолжала расти. Валовый региональный продукт за этот период прибавил почти 1,6%. Среднегодовой экономический рост составил 2,1% при 0,9% в среднем по Российской Федерации

Этот рост, по данным правительства региона, обеспечили прежде всего промышленники и аграрии. В 2017 году индекс промышленного производства составил 103,7%, что превышает среднероссийский показатель (102,1%). Фермеры и сельхозпроизводители также не подкачали и обеспечили рост примерно в 1,8 раза. По данному показателю Саратовская область в лидерах по Поволжью.

Однако есть и целый ряд проблем в данных отраслях, на которых акцентировал внимание глава региона, призывая в своем выступлении провести «комплексную мобилизацию внутренних резервов», чтобы совершить рывок. В частности, речь зашла о продолжающемся оттоке из региона квалифицированных кадров, их нехватку уже много лет испытывают предприятия области.

— Регион должен быть территорией, привлекательной для образованных специалистов, готовых оставаться на малой родине, работать на развитие ее экономики, развивать медицину, науку, культуру, — отметил Валерий Радаев . — Однако отток таких людей продолжается. Отрицательная динамика сохраняется. Причем большинство отъезжающих — трудоспособного возраста. Восполнить пробел можно, только инвестируя в человека, «создавая для молодежи привлекательные жизненные перспективы, новые рабочие места». Именно об этом в своем послании сказал президент.

Озвучены методы, с помощью которых в последующие годы экономика региона будет выводиться на новый качественный уровень. Среди них продолжение оздоровления структуры госдолга области (благодаря замещению банковских кредитов бюджетными в 2017 году удалось сэкономить свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей), объединение экономических потенциалов городских территорий — агломераций, продолжение поддержки аграриев, а также минимизация административных барьеров для всех видов бизнеса.

Владимир Путин поставил задачу за шесть лет увеличить долю инвестиций в ВВП до 27%. Наш показатель в прошлом году достиг 20%. Такая динамика повышает самооценку, вселяет уверенность, подталкивает к более широкому позиционированию региона», — резюмировал Валерий Радаев.

Где не хватает медиков?

Помимо развития экономики, на ближайшие десятилетия планируются большие вложения и в «человеческий капитал» региона. Это проекты благоустройства территорий, ремонт муниципальных дорог, строительство школ и детских садов, модернизация спортивных, оздоровительных и реабилитационных объектов.

В числе достижений введение в строй хирургического корпуса Областной детской больницы, межрайонного Диагностического центра в Вольске , начало реконструкции Областного противотуберкулезного центра и создание единой службы детской медицинской реабилитации.

Однако есть и объективные трудности. По-прежнему в прошлом году осталась нерешенной проблема нехватки медиков практически во всех районах области. Дефицит сегодня составляет почти полторы тысячи врачей и более 2,5 тысяч средних медработников. Ощущается острая нехватка профильных специалистов, особенно в районах. При этом прослеживается явно негативная тенденция: в прошлом году из 176 выпускников-фельдшеров в ФАПы трудоустроились всего восемь человек. И это несмотря на усилия руководителей.

В числе задач, которые необходимо решить в первую очередь, глава региона выделил обеспечение первичным медицинским обслуживанием всех жителей региона. В каждом селе и поселке в ближайшие годы должен работать фельдшерско-акушерский пункт.

Сколько собрали зерна?

Китай. В прошлом году область показала не только рекордные показатели урожайности зерновых (свыше 6 млн тонн), но и рекордные результаты по экспорту сельхозпродукции. Досрочно выполнили стратегическую задачу, намеченную на 2020 год, — достигли экспорта в миллион тонн зерна. Это в 2,5 раза выше уровня 2016 года. Анализ цен позволяет считать зерновой экспорт перспективным и достаточно рентабельным, отметили чиновники. В числе наиболее перспективных рынков для экспорта Иран