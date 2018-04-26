Регионы закрывают отопительный сезон при снижении аварийности 

Отопительный сезон завершился уже в девяти субъектах России — Ростовской, Волгоградской, Калининградской областях, Севастополе, Краснодарском крае, республиках Адыгея, Крым, Северная Осетия-Алания и Чеченской Республике. Как завил министр строительства и жилищно-коммунального РФ Михаил Мень, за осенне-зимний сезон аварийность снизилась на 12 процентов по сравнению с прошлым годом.
По словам министра, в 2017 году наблюдалось снижение аварийности на 11,7 процента. На всероссийском совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и городской среды Мень также отметил, что положительная динамика по снижению аварийности во многом связана с модернизацией ЖХК. Итоговые результаты по осенне-зимнему сезону будут представлены в середине мая.
Как ранее заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис, в ближайшее время будут внедрены новые стандарты сервиса управляющих организаций, разработанные Минстроем РФ. Аварийно-диспетчерские службы должны будут в строго определенные сроки реагировать на заявки жителей. Кроме того, сотрудники служб должны будут выходить на работу с удостоверениями, одноразовыми бахилами, а на их одежде должна быть нашивка с указанием их ФИО, уточнил замглавы Минстроя.