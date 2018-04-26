Регионы закрывают отопительный сезон при снижении аварийности

По словам министра, в 2017 году наблюдалось снижение аварийности на 11,7 процента. На всероссийском совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и городской среды Мень также отметил, что положительная динамика по снижению аварийности во многом связана с модернизацией ЖХК. Итоговые результаты по осенне-зимнему сезону будут представлены в середине мая.