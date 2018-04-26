Ростех создал консорциум для локализации производства лечебно-диагностического оборудования

Предприятия Госкорпорации Ростех — «Калугаприбор» концерна «Автоматика» и холдинг «Швабе» , — а также НПО «Сканер» подписали соглашение о создании консорциума для локализации производства медицинского оборудования. Техническим партнером консорциума выступает южнокорейская корпорация Samsung. Альянс ставит перед собой цель добиться лидерства в области производства и продажи лечебно-диагностического оборудования в России

Создание консорциума решит задачи импортозамещения и удовлетворит спрос на современное диагностическое оборудование. При этом альянс позволит объединить передовые медицинские технологии Samsung с производственными, маркетинговыми и логистическими возможностями предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех.

«Помимо решения задач импортозамещения, конфигурация альянса позволит расширить доступ к глобальным медицинским технологиям и увеличить конкурентоспособность российского медоборудования на глобальных рынках», — заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В рамках консорциума НПО «Сканер» будет отвечать за научно-исследовательский блок, «Калугаприбор» — за опытно-конструкторскую и производственную часть, а «Швабе» займется маркетинговой стратегией и продажами.

«Холдинг «Швабе» имеет наработанный годами опыт создания и продвижения медтехники в России и за рубежом. В рамках этой кооперации мы берем на себя функции по дистрибуции и всесторонней маркетинговой поддержке», — подчеркнул заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин

В планах консорциума — развитие производства диагностического оборудования: медицинских сканеров, в том числе аппаратов для всех видов УЗИ, а также разработка специализированного программного обеспечения для рентгенографии и ультрасканирования головного мозга.