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Ростех создал консорциум для локализации производства лечебно-диагностического оборудования
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Ростех создал консорциум для локализации производства лечебно-диагностического оборудования 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Предприятия Госкорпорации Ростех — «Калугаприбор» концерна «Автоматика» и холдинг «Швабе», — а также НПО «Сканер» подписали соглашение о создании консорциума для локализации производства медицинского оборудования. Техническим партнером консорциума выступает южнокорейская корпорация Samsung. Альянс ставит перед собой цель добиться лидерства в области производства и продажи лечебно-диагностического оборудования в России.
Создание консорциума решит задачи импортозамещения и удовлетворит спрос на современное диагностическое оборудование. При этом альянс позволит объединить передовые медицинские технологии Samsung с производственными, маркетинговыми и логистическими возможностями предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех.
«Помимо решения задач импортозамещения, конфигурация альянса позволит расширить доступ к глобальным медицинским технологиям и увеличить конкурентоспособность российского медоборудования на глобальных рынках», — заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
В рамках консорциума НПО «Сканер» будет отвечать за научно-исследовательский блок, «Калугаприбор» — за опытно-конструкторскую и производственную часть, а «Швабе» займется маркетинговой стратегией и продажами.
«Холдинг «Швабе» имеет наработанный годами опыт создания и продвижения медтехники в России и за рубежом. В рамках этой кооперации мы берем на себя функции по дистрибуции и всесторонней маркетинговой поддержке», — подчеркнул заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
В планах консорциума — развитие производства диагностического оборудования: медицинских сканеров, в том числе аппаратов для всех видов УЗИ, а также разработка специализированного программного обеспечения для рентгенографии и ультрасканирования головного мозга.
Подписание соглашения состоялось в рамках форума-выставки «Госзаказ: за цифровые закупки», которая проходит в Москве, на ВДНХ, с 25 по 27 апреля.
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