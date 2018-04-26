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В Москве могут построить вторую канатную дорогу
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В Москве могут построить вторую канатную дорогу 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Канатная дорога может северные районы Левобережный и Головинский с северо-западным Тушино. Сейчас водителям приходится объезжать Химкинское водохранилище, с учетом пробок это занимает порядка 45 минут. Построить мост через водохранилище нельзя — это не предусмотрено документами территориального планирования.
Протяженность канатной дороге составит 2300 метров, а время пути займет всего 7 минут. Это сэкономит до получаса тем, кто поедет через Кольцевую линию метро и 25 минут тем, кто воспользуется наземным и личным транспортом. Каждая кабина рассчитана на 30 человек, в сутки канатная дорога сможет перевозить до 19 тысяч пассажиров.
Инвесторы готовы вложить в проект в 3,9 миллиарда рублей и обойтись без поддержки города, от которого требуется лишь гарантия передачи прав на земельный участок. Стройку планируют закончить через 2,5 года после получения разрешений.
В мае в столице запустят первую канатную дорогу, которая свяжет Воробьевы горы со стадионом «Лужники».
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