«Странный туман»: в Самаре протестировали сухие фонтаны на Волжском склоне

Жителей Самары удивило необычное погодное явление. В четверг, 26 апреля, они заметили странный туман на склоне у площади Славы.

На склоне площади Славы стоит какой-то таинственный туман pic.twitter.com/pgAtUgMdS7

По словам автора ансамбля, архитектора Дмитрия Орлова , никакой мистики в тумане нет.

63.ru побывал на стройплощадке с Дмитрием Орловым и узнал, какие работы здесь уже сделали.

— В полночь рабочие тестировали сухие фонтаны. Второй раз их включали около полудня, — пояснил архитектор. — Необходимо было проверить работу мелкодисперсных форсунок. Предположительно, фонтаны заработают 1 мая.

В сухих фонтанах нет чаш, где скапливается вода. Таким образом, она сразу возвращается под землю. К тому же, струи срабатывают в случайном порядке. По похожему принципу работают и знаменитые «шутихи» в Петергофе

Однако горожане не смогут близко подойти к амфитеатру. Рабочие подводят электрические кабели, и пока здесь небезопасно.