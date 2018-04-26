«Странный туман»: в Самаре протестировали сухие фонтаны на Волжском склоне 

Жителей Самары удивило необычное погодное явление. В четверг, 26 апреля, они заметили странный туман на склоне у площади Славы.
На склоне площади Славы стоит какой-то таинственный туман pic.twitter.com/pgAtUgMdS7
— Стародубцев Дмитрий (@dims_son) 26 апреля 2018 г.
По словам автора ансамбля, архитектора Дмитрия Орлова, никакой мистики в тумане нет.
63.ru побывал на стройплощадке с Дмитрием Орловым и узнал, какие работы здесь уже сделали.
— В полночь рабочие тестировали сухие фонтаны. Второй раз их включали около полудня, — пояснил архитектор. — Необходимо было проверить работу мелкодисперсных форсунок. Предположительно, фонтаны заработают 1 мая.
В сухих фонтанах нет чаш, где скапливается вода. Таким образом, она сразу возвращается под землю. К тому же, струи срабатывают в случайном порядке. По похожему принципу работают и знаменитые «шутихи» в Петергофе.
Однако горожане не смогут близко подойти к амфитеатру. Рабочие подводят электрические кабели, и пока здесь небезопасно.