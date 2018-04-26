Вешняковские молодые люди побывали на городском Дне призывника, который проходил в 27-й отдельной мотострелковой бригаде, расквартированной в посёлке Мосрентген на…

Поездку для ребят от ВАО помогли организовать сотрудники военкоматов по Перовскому, Измайловскому и Преображенскому районам.

Пятеро вешняковцев отправились на День призывника в сопровождении и.о. руководителя аппарата Совета депутатов МО Вешняки Валерия Ситникова. Он подчеркнул, что в нашем районе призывной кампании уделяется особо пристальное внимание. В прошлом году весенний призыв удалось выполнить на 101,5%, а осенний был выполнен ровно на 100%. Весной от района служить в рядах Вооруженных сил отправились 64 вешняковца, а осенью — 59.

С допризывниками на общегородском празднике побеседовал ВрИО командира воинской части № 61899 полковник Сергей Крутых. От него ребята узнали об истории 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады. В продолжение мероприятия выступивший перед собравшимися генерал-майор запаса Владимир Семерда обратил внимание допризывников на то, что москвичи всегда занимают достойное место в российской армии.

Затем молодым людям были представлены показательные выступления военных оркестров. А военнослужащие комендантского полка города Москвы показали им строевые приёмы с оружием.

Вешняковцы с интересом познакомились с армейским бытом, а на память им вручили сувениры с символикой района от аппарата Совета депутатов МО Вешняки.